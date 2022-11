Røvplasker i Royal Arena

Jada blev for nyligt kåret til Årets danske livenavn ved Danish Music Awards.

I tilfælde af at nogen skulle have mistet overblikket i vrimlen af stadigt mere intetsigende musikpriser, kan det oplyses, at det er vores svar på den amerikanske Grammy.

Hvis det såkaldte akademi havde ret i, at det bare ikke bliver bedre end Jada herhjemme, så ville vi være helt fucked.

Det har de ikke. Bare rolig.

Uskønt flakkende

Fredag gav Jada karrierens største indendørskoncert som hovednavn i Royal Arena, hvor sangerinden understregede, at når hun er bedst, mestrer hun en øm og autentisk provinsversion af den strømlinede pop og R&B, amerikanerne prøver at hjernevaske os med.

Ørehængere som ’I’m Back’, ’Lonely’ og ’On Me’ gik nogenlunde rent ind i et ellers uskønt flakkende lydbillede, men der var flere døde perioder i sættet, og sjællænderen har simpelthen ikke materiale til at optræde i 87 minutter.

Sangerinden udsendte i foråret 'Elements', som kun holdt to uger på albumchartens top 40. Foto: Per Lange

‘Dangerous’ er en gedigen stiløvelse, så det var ærgerligt, hun fremførte den tilsat en patos, så man skulle tro, hun var faretruende tæt på at falde ned fra en kantsten i et parcelhuskvarter.

Det er muligt, hun er god til at synge, men hun synger altså ikke godt.

Publikum i den nedskalerede arena fremstod begejstrede. For det meste i hvert fald. Flere så ud, som om de ville gå bananas, hvis bare Jada lavede pruttelyde med armhulen.

Kiksede ungdom

Popstjernen har fået et godt tag i den fortabte, kiksede og utilpassede ungdom, men det var nu tøserne, der greb godt fat i Jada, da hun blev båret på fanskarens hænder til tonerne af ’Don't Say My Name and Forget It Again’.

De kunne imidlertid godt have kastet hende tilbage på scenen lidt mere elegant. Det var noget af en maveplasker. Eller snarere røvplasker.

Jada grinede. Det gjorde alle andre også. Herligt.

Arrangørerne oplyste, at der var 9000 i Royal Arena, og det var i hvert fald ikke lavt sat. Foto: Per Lange

Det koreograferede show var spækket med dansere, og scenen stod placeret midt i salen, så det var muligt at nyde vidunderet fra alle vinkler, da hun til sidst trådte ind på scenen i et pikant antræk og skrålede sin pinlige slagsang, ’Nudes’.

Jada, der fylder 30 i februar, varmede op for The Minds of 99 i Royal Arena for tre år siden, og hvordan man kan nå frem til, at hendes nuttede middelmådighed overgår, hvad rockbandet og Benjamin Hav & Familien præsterede på festivalerne, er et mysterie på niveau med alpehuens popularitet.

Det er jo lige før, man håber, statuetten var kønspolitisk motiveret.

