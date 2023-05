Rolig nu: Han er ikke så liderlig

Løbetiden er omsider forbi for Andreas Odbjerg, som gik rent ind med familiehygge på sydjysk festival

Da Andreas Odbjerg endelig brød helt igennem i fjor, var han så euforisk over succesen, at han mindede om en liderlig lille hund, der konstant ville parre sig med ens skinneben.

Mens tungen hang ud af mundvigen.

Fynboen var ikke til at slippe af med. Det er han stadig ikke.

Han har dog givet lidt slip på sin enerverende higen efter accept, og den mere afslappede stil klædte ham bedre end blotterfrakken på Jelling Musikfestival.

Fortrinligt band

Sidste sommer optrådte Odbjerg under den store teltdug, men i år var han forfremmet til hovedscenen under åben himmel, hvor han samlede en stor skare til habil søndagshygge for hele familien.

- Der er ingen, der stiller sig herop uden at have dårligt selvværd, smilede hitmageren, der nu så ud til at være ganske godt tilfreds med sig selv.

Det havde han faktisk også grund til. Sangerens diskofile dansktop bredte sig ubesværet i solnedgangen, og en veloplagt Odbjerg blev bakket fortrinligt op af et velsmurt band med blæsere, fløjte og kor.

Hovedpersonen lignede en popdiktator, der havde spist sin hamster, fordi han bare havde lyst, så det visuelle indtryk udgjorde en vis excentrisk kontrast til det konventionelt bløde lydbillede.

Odbjergs musik er mere lys end tilværelsen nogensinde bliver, men tekstmæssigt dyrker han også livets skyggesider, og vemodige ’I morgen er der også en dag’ fremkaldte massiv fællessang.

På godt og ondt

Han spillede selvfølgelig sin aktuelle hitsingle, ’Smugryger’, der blev ledsaget af et par andre nye numre, som ikke er ude endnu. De mindede om de gamle. På godt og ondt.

Den ene var en duet med Ida Laurberg. Hun kiggede forbi. Så gik der tid med det.

En overgang fik Odbjerg publikum til at bjæffe, galpe og gø i flok, og dressøren elskede naturligvis hundegalskaben.

Han logrer nok endnu.