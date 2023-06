Roskilde taget i røven af stjerne

Han kalder sig Lil Nas X. Lille var lige nøjagtigt, hvad amerikanerens koncert var på Orange.

55 minutter. Mere kunne det ikke blive til. Og det var faktisk mere end rigeligt.

Lil Nas X har et par sjove singler, men det rækker jo ikke langt på Roskildes hovedscene, når man er hovednavn sådan en sen torsdag aften.

Han blev endda nødt til at låne lidt hits fra kernesunde forbilleder som Michael Jackson og Kanye West. Det var en falliterklæring.

Højt til hest

Musikalsk var det en lille oplevelse, men visuelt var det til gengæld ret storslået. Især hvis man altid har drømt om at opleve en røvrystende blanding af Eurovision, musical, cheerleading, akrobatik, prideparade og romersk orgie på Orange.

Lil Nas X sad selvfølgelig højt til hest på en kunstig hvid pony til nyklassikeren ’Old Town Road’.

Det var mere gay end Justin Bieber på en pink enhjørning.

Lil Nas X, der er fra Georgia, havde flere dansere på scenen og naturligvis sine tre store hits på sætlisten.

Rapperens dansere var fuldkommen vanvittigt atletiske, men selv spændstighed som en blanding af slangemennesker og trampoliner kunne ikke ændre på, at for mange af de få sange var en stivbenet omgang.

‘Scoop’, ‘Dead Right Now’ og ‘Lost in the Citadel’ fik folk til at tage selfier, sludre og stå med ryggen til scenen, hvilket efterhånden er helt almindelig og accepteret adfærd i Oranges åbne studentervogn.

Som entertainer efterlod Lil Nas X et sympatisk indtryk, og selv musikken blev tiltalende under en højenergisk ’Thats What I Want’.

Alskens effekter

Stjernens vokal var smurt ind i alskens effekter, men han fremstod alligevel nærværende. Også til trods for, at han tilsyneladende ikke vidste, hvor han var:

- Copenhagen! Make some noise!

De lærer det aldrig.

Roskilde og resten af festivalcirkusset præsenterer flere gengangere end en zombiefilm, men det var første gang, Lil Nas X var i landet.

Det virkede for tidligt, fordi han simpelthen ikke har nok gode sange. Det virkede også for sent.

Materialet fra hans ustadigt slingrende debutalbum, to år gamle ’Montero’, er allerede passé i en verden, hvor man skal passe gevaldigt på ikke at blive glemt på under en time.