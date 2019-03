Rundtosse: Totalt kaos i Royal Arena

Anderson .Paak sætter punktummer, som det passer ham. Hans omgang med hiphop, soul og R&B foregår heller ikke helt som de andres.

Til forskel fra Nicki Minaj og Post Malone, der kom Paak i forkøbet i Royal Arena den forgangne weekend, så laver han sort musik, som er musikalsk.

Entertaineren har endda et band og alt muligt. Og de kan spille.

Materialet de legede med var imidlertid for flagrende til, at Paak og The Free Nationals formåede at spille Royal Arena op. Salen var omvendt effektivt nedskaleret til lejligheden, så de 7000 fans så ud til at fylde lokalet, der har plads til mere end det dobbelte.

Hektisk og højenergisk

Paak kompenserede for sin diffuse sangskrivning med en hektisk og højenergisk indsats, der blandt andet inkluderede elastiske dansetrin, talrige klovnerier og rablende monologer fyldt med floskler.

Den 33-årige californier rappede, sang og spillede trommer. Og fandango.

Paak behøvede dog ikke stagedive for at komme i kontakt med det overbærende publikum, men han gjorde det alligevel, og af og til landede sange som ’Heart Don't Stand a Chance’ og ’Put Me Thru’ også nogenlunde sikkert.

‘Come Down’, ‘Tints’ og ’Am I Wrong’ var forrygende mod slut i det blot 80 minutter korte sæt, hvilket imidlertid ikke ændrede afgørende på, at forestillingen alt i alt var så rodet og kaotisk, at den funky fætter utvivlsomt ville have fået en dummebøde af forbilledet James Brown, hvis The Godfather havde overværet det tempoforvirrede bombardement af udfald og indfald.

Paak kalder sin turné Andy’s Beach Club World Tour, og hans tilgang til halløjet bar da på godt og ondt også præg af, at han opfattede det mere som en badeferie end et arbejde.

Han er et omvandrende solstik.