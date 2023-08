Rystende: Ad røven til

Som en af nationens store platte hitmagere over det seneste årti har TopGunn været stærkt medvirkende til at opdrage ungdommen til, at tilværelsen er indholdsløs.

Den bedrift fejrede han med fanskaren på Smukfest.

Fredagsbaren var pivåben, da TopGunn indtog Bøgescenerne først på aftenen, hvor en kæmpemæssig skare af kids tog imod den evige teenager på 32.

Soundtracket til en uendelig weekend med kællinger, knepperi og en kæmpe røv blev truttet eftertrykkeligt ud i de idylliske omgivelser, og det var lige så latterligt, som det lyder.

TopGunns tekster er debil børnerap, men showdelen af hans koncert var faktisk ikke helt dum.

Hen over hovedet

Nik & Jay dukker op samme sted senere i aften, og Benjamin Hav dukkede op på FaceTime, da TopGunn nåede til ’Nik & Jay’.

Annonce:

Man nåede lige at ærgre sig over, at den vildeste mand i dansk showbiz ikke var fysisk til stede, og så fræsede han ellers ind på scenen på en Segway.

- Der er kun én Nik & Jay! konstaterede Benjamin Hav.

På taget af lydtårnet akkompagnerede rapperens guitarist, Emil Falk, minsandten TopGunn på to afdæmpede sange, der gik hen over hovedet på det knap så eftertænksomme publikum.

Det er en stor dag for de unge på Smukfest, hvor også Kesi og Christopher optræder. Foto: Anders Brohus

Citybois blev gendannet til ’Pool’. Den genforening er forhåbentlig ovre igen efter de tre minutter.

TopGunn fortsætter med at hitte med intetsigende sange. I år har han sendt ’For altid’ og ’God pige’ helt til tops på singlecharten, og på Smukfest kunne han desværre også bare blive ved.

’Tilbud’, ’Mash’, ’Detaljen’, ’Dejlig’, ’Kongens Have’ og naturligvis ‘Man kan ikke stole på en pige med en lille røv’ fik ungdommen til at ryste røvballer.

Enkelte andre rystede kun på hovedet.

Billedgalleri af Anders Brohus

Fuld skærm