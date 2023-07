Rystende diva: Enden var god

Charme er en kvalitet, der er forsvundet overalt i showbiz. Også på Orange.

Tobias Rahim og Kesi ejede simpelthen ikke elementær udstråling på Roskildes hovedscene, og de blegnede endnu mere, da Lizzo tonede frem i tusmørket som en eksplosion af karisma på festivalens sidste aften.

Pludselig blev urinstøvet blandet med stjernestøv. Det var befriende.

Der blev rystet røv med lårklaskende effekt, og enden på Orange anno 2023 var god.

Et stort smil

Fænomenet fra Detroit havde et ganske pænt publikum tidspunktet taget i betragtning. Ingen så ud til at fortryde, at de ikke var flygtet endnu, da hun startede med et stort smil og ’Cuz I Love You’.

Kærligheden blev gengældt.

Musikken var musikalsk, sangerinden kunne synge, og det var ikke til at stå for, mens hun swingede gennem ’2 Be Loved (Am I Ready)’, 'Boys' og ’Juice’ som Baloo i junglen.

Sidstnævnte spillede Blæst jo en fordanskning af samme sted onsdag, men Lizzos funky flabethed kan ikke kopieres.

Enten har man det, eller også har man ikke. Melissa Viviane Jefferson, som hun hedder i virkeligheden, har det i spandevis. Og det er store spande, vi taler om.

Spændte ben

Den moderne diva leverede amerikansk topunderholdning i en hæsblæsende halv time, men entertaineren mistede pusten og momentum omkring ’Rumors’, der indledte en noget slingrende sidste del af showet.

Lizzo spændte ben for dansefesten med for meget gøgl og lir mellem numrene. Det var dog meget sjovt, da hun tilbød at adoptere en ung gut på forreste række.

Hun var desuden meget interesseret i en flaske tequila blandt publikum. Også selvom det var den med den røde kasket. Hun ved nok ikke, at den smager af lim.

‘Truth Hurts’ var ret fesen, men det glemte man alt om, da Lizzo kombinerede sin afsindigt gakkede ekvilibrisme på tværfløjte med skvulpende røvrysteri. Et mageløst øjeblik.

Det kaldes charme. Og det kan man komme langt med.