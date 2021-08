Sangerinde ladt i stikken

Drew Sycamore blev seneste offer for ØreSounds manglende publikum under uforpligtende koncert

- Dejligt at se jer alle sammen! udbrød Drew Sycamore.

Det var forhåbentlig ironisk. Eller også er hun svagtseende.

Der var vel 50 i den orange publikumszone, der er et af fem indhegnede områder med gæster på hovedstadens nye ØreSound Festival, som naturligvis slås med corona-restriktioner. Og meget andet.

Ikke mindst at billetkøberne ikke køber billet. Eller sover meget længe.

Lord Siva havde allerede optrådt for ingen, da Sycamore indtog scenen klokken 16, hvor den dansk-walisiske sangerinde trods elendige arbejdsbetingelser gik til opgaven på smilende, sympatisk og selvsikker vis.

Med hjælp fra et kært band, der spillede som glade amatører, serverede hun det strømlinede materiale fra forårets album, ’Sycamore’, som har givet hende et mindre gennembrud i form af singlerne ’I Wanna Be Dancing’ og især ’45 Fahrenheit Girl’.

Sycamores repertoire er for så vidt driftssikkert nok, men hun mangler en dimension af dybde og flere markante ørehængere for at holde et timelangt sæt i live på en græsplæne, og koncerten var simpelthen for uforpligtende.

Så hun blev ladt i stikken af både sit sangkatalog og publikum, der mod slut trods alt var talstærke nok til at overdøve balladen ’Crying Wolf’ med knevren og begyndende fuldemandssnak.

Knap så dejligt.