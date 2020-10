Sanne overmandet på Amager

Det mindede om AC/DC med Axl Rose. Bortset fra at Electric Guitars ikke er AC/DC, og Sanne Salomonsen ikke er Axl Rose.

Sangerinden er noget overraskende taget på turné med jyske Electric Guitars som backingband, og spade-entusiasterne Søren Andersen og Mika Vandborg rockede popmama ganske gevaldigt i Amager Bio.

Faktisk overdøvede gutternes svulstige orkester ofte Salomonsen, der i en alder af 64 savner fordums stemmekraft i nærmest alarmerende grad.

Bentøjet havde det noget bedre, og hun luftede læderbukserne med god energi på en aften, hvor nostalgien en sjælden gang spjættede til tonerne af schlagere som ’Woodoo’ og ’Sæt fri’.

Endnu mere hæs

Salomonsen famlede sig dog vej gennem ’Love Don’t Bother Me’ og ’Det røde blod’, men sympatisk båret frem af et overbærende publikum, som hun passende kaldte ’venner’, var der nu en tilforladelig stemning i salen.

Amager Bios kapacitet var på grund af coronarestriktioner skåret ned fra 1300 til 310, og skaren - der også luftede læderbukserne - var vist bare glade for at have skiftet (læder)sofaen ud med en stol i en koncertsal.

Electric Guitars’ puling af rockklichérne er både kærlig og kompetent, og lørdagsunderholdningen var så sandelig mere udadvendt end inderlig, men da de spillede en håndfuld egne numre uden Salomonsen, stod det også klart, at makkerparrets armbevægelser er større end deres evner som sangskrivere.

Salomonsen fremstod lidt fortabt i det lirede spektakel, hvor rocken simpelthen overmandede hende, men samtidig sad man tilbage med en vis respekt for, at hun orker at rejse landet rundt og synge sig endnu mere hæs foran få hundrede mennesker.

AC/DC med Axl Rose blev kaldt AXL/DC. Sanne Salomonsen med Electric Guitars kunne man kalde overflødigt.

Sanne Salomonsen og Electric Guitars fortsætter deres turné landet rundt de kommende uger. Foto: Per Lange