Satans: Mega svipser i Royal Arena

Det amerikanske metalband Megadeth var ikke just en religiøs oplevelse foran 11.000 på Amager

Megadeth har legendestatus i metalverdenen.

Den kunne de ikke leve op til i Royal Arena, hvor Dave Mustaines gamle orkester havde nedværdiget sig til at varme op for pjatrøvene i Five Finger Death Punch.

Megadeth lød trods alt langt bedre, end da de i 2018 spillede support for hæderkronede Judas Priest samme sted, men det kunne også kun gå en vej, og lydbilledets klarhed var noget af det eneste positive ved veteranernes rutineprægede indsats.

Kvartetten fra Los Angeles er kort inde i deres comebackturné, efter Mustaine er blevet behandlet for kræft i halsen, og den 58-årige frontmand lignede og lød ikke ligefrem som en veteran i ekstatisk storform, da han forgæves forsøgte at råbe de 11.000 fremmødte op.

Med Guds hjælp

Han har aldrig ligefrem været et individ, man kunne betegne som sprudlende, hvilket der bestemt ikke blev ændret på i København, hvor hans ejendommeligt snerrende vokal savnede basalt bid i et nostalgisk sæt på en meget lille time.

Musikalsk bed bandet sporadisk fra sig med ’Sweating Bullets’, ’Mechanix’ og ikke mindst klassikeren ’Symphony of Destruction’, men i forhold til de magtfulde koncerter konkurrenterne Metallica og Slayer har leveret i Royal Arena, så fremstod Megadeth som en harmløs anakronisme.

Under en kort monolog midtvejs fortalte nykristne Mustaine, at Gud såmænd havde været med til at helbrede hans kræftsygdom. Selv vorherre kan ikke redde Megadeth.

Et af metalgenrens mest overvurderede bands underpræsterede igen.