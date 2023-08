Selvfed Lukas i pinagtigt stunt

Popidolet kunne for lidt og var bare for meget under ømt optrin med countryband på Tønder Festival

Lukas Graham var ikke til at stå for, da han dukkede op og tog Danmark med storm iført undertrøje, kækhed og hvalpefedt.

Nu er han bare selvfed.

Lukas har druknet ungdomsårenes charmerende flabethed i sødsuppemusik og reklamekampagner for Coca-Cola, men tidligt søndag aften forsøgte christianitten at genvinde noget goodwill.

Vist mest for sin egen skyld. Vi andre har afskrevet ham.

Popstjernen vendte tilbage til Tønder Festival, hvor han trådte sine musikalske barnesko i hælene på sin irske far, Eugene, der bookede amerikanske Caleb Klauder i Skandinavien, og på den måde lærte Lukas den klimprende spillemand at kende.

Lukas var programsat som ’special vocalist’ hos Caleb Klauder & Reeb Willms Country Band på hovedscenen, men danskeren endte naturligvis med at overtage koncerten.

Dilettantisk dyrskue

En regnbyge af bibelske dimensioner ramte området 14 sekunder efter showstart, og under de forhold kunne selv Elvis Presley i badebukser ikke havde fastholdt publikums opmærksomhed.

Det kneb dog også gevaldigt for Lukas og countrybandet, da solen brød igennem.

Regn og hagl væltede ned over en stor publikumsskare ved hovedscenen Open Air. Foto: Per Lange

Festivalen havde i samarbejde med en lokal sparekasse givet 5000 søndagsbilletter væk, og ikke overraskende viste det sig, at gratister går endnu mindre op i musik end dem, der har betalt for at høre sig selv snakke.

Det uskønne optrin skulle sikkert have været rørende, men det mindede om en blanding af gennemblødt gedemarked og dilettantisk dyrskue, hvor folk bare skulle se giraffen.

Der blev også spillet musik. På en måde i hvert fald.

Nostalgisk gimmick

Lukas og Klauder lød, som om de aldrig havde mødt hinanden, mens de fremførte cowboyens knirkende sange om de gode gamle dage, da det hele var ad helvede til og folk døde af sult, tuberkulose og sikkert noget endnu værre.

Tre hiphoptyper blandt publikum virkede ret uimponerede af den gimmickagtige nostalgi, men de begyndte at filme i samme øjeblik, som Lukas introducerede ’Home Movies’.

Det ærgrede nok sangeren, at balladen blev foreviget, for han glemte teksten.

Til sidst var der endelig noget, der virkede. ’7 Years’ er umulig at ødelægge. Den var også god som country.

Da folket klaskede håndfladerne mod hinanden, udbrød konferencieren:

- You got the extra number already!

Meningsløsheden var fuldendt.

Billedgalleri af Per Lange

