Sensationelt besøg i Danmark

Marty Stuart and His Fabulous Superlatives, Gimle, Roskilde, tirsdag 6. september

Marty Stuart er opkaldt efter countrylegenden Marty Robbins.

Han har spillet med Johnny Cash. Og været gift med countrygigantens datter Cindy.

Nu danner Marty Stuart par med den 17 år ældre countrystjerne Connie Smith, som han oprindeligt forelskede sig i som barn.

Manden fra Mississippi er et countrymuseum på to ben. Tirsdag holdt det aftenåbent i Roskilde, da Marty Stuart var på et alt for sjældent dansk besøg.

Sangeren, sangskriveren og mestermusikanten, der fylder 64 sidst på måneden, blæste gennem det velbesøgte spillested Gimle som et virkeligt spøgelse.

Tindrende nostalgi

Countrymusikken er måske nok døende i sin autentiske form, men Marty Stuart holder stædigt liv i genren med evner, energi og entusiasme. Hans fascination tangerer en besættelse. Autoriteten er twang personificeret.

I løbet af 95 forrygende minutter stak han hænderne dybt i en tidslomme, hvor tindrende nostalgi blev en kærlighedserklæring i stedet for pastiche.

Sammen med sin trio, der ubesværet levede op til navnet Fabulous Superlatives, spillede veteranen alt fra psykedelisk folkrock over surf og rockabilly til bluegrass og western swing, så man skulle tro, han aldrig havde bestilt andet.

Det har han heller ikke. Marty Stuart gik ombord i navnkundige Lester Flatts tourbus i en alder af 12, og siden har han tjent countrymusikken i flamboyant skikkelse af generøs landevejsridder.

Det virkede da også, som om han havde flere generationers erfaring med i bagagen, mens gamle og nye numre af kapaciteten selv blev blandet med forbilledernes klassikere i en koncert, hvor hovedpersonen agerede organisk jukeboks.

For Marty Stuart var det utvivlsomt et standardshow, men tilsat pletfri professionalisme og eventyrligt flair for entertainment fik han det til at fremstå helt særligt for nogle lykkelige fans, der vist for en aften elskede countrymusikken næsten lige så højt som fanatikeren i rampelyset.

Marty Stuart gav plads til sine tre ekstraordinære håndlangere, der alle sang et nummer eller to undervejs.

Til at tude over

Mindre historisk var det bestemt ikke, mens Sam Williams varmede op.

Den unge sangskriver er søn af countryrebellen Hank Williams Jr. og ikke mindst barnebarn af genrens største ikon, Hank Williams.

Man skal man dog langt ned i de forpinte tekster på sidste års debutalbum, ’Glasshouse Children’, for at bemærke slægtskabet.

Musikalsk er Sam Williams af en anden og mere skrøbelig støbning. Han forsøger at giver smerten en tidssvarende twist, men hans klangflade flirt med poprappens superstjerner som Post Malone og Drake hang uforløst i lokalet.

Sam Williams har selveste Dolly Parton med som gæstesanger på sit debutalbum fra i fjor. Foto: Per Lange

Opkomlingen blev blot bakket op af en akustisk guitarist, og det klædte for så vidt repertoiret at blive befriet fra studieversionernes overpyntede produktion.

Det nøgne udtryk blotlagde imidlertid også Sam Williams begrænsninger som sangskriver og ikke mindst sanger. Hans klynkevokal nåede at blive ekstremt enerverende, selvom sættet kun varede 25 minutter.

Han sluttede med bedstefarens mesterværk ’I’m So Lonesome I Could Cry’, men det var til at tude over på den forkerte måde.