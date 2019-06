Sexgal popstjerne viste bryster i Aarhus

Tove Lo er en af årsagerne til, man kalder det at se en koncert.

Det er ingen nyskabelse at fusionere pop og sex, men svenskeren går lige lidt længere end Madonna, Britney Spears og Lady Gaga.

I den moderne feminismes ånd er Lo blevet berømt, fordi hun flasher sine bryster på scenen, og publikum i Aarhus blev ikke snydt for sangerindens gimmick, da hun indtog NorthSide.

Under 'Talking Body' lod hun attributterne tale. De var ikke så store. Det var den kunstneriske værdi heller ikke. Måske er det derfor, hun hæver toppen.

Kønsløs omgang

Los repertoire er egentlig ganske driftssikkert i en overbefolket genre, hvor det dog er svært at argumentere for, at man skal foretrække hende frem for Mø, Sia, Lorde, Ellie Goulding, Kesha og alle de andre.

'Cool Girl', 'Habits (Stay High)' og 'Lady Wood' fik forsamlingen til at danse sporadisk, men ud over at Lo lavede samlejebevægelser, tog sig i skridtet og væltede halvnøgen rundt i en seng på storskærmen, var det nu en kønsløs omgang.

Ofte var der så mange effekter på hendes vokal, at det kunne være hvem som helst, Medina eller din mormor, der stod deroppe og viste talenterne frem.

De var til at overse.

