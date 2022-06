Sexgalning: Porno på Orange

Den texanske rapstjerne Megan Thee Stallion var røvgod og bad ass under topenergisk vanvidsshow

Megan Thee Stallion rystede røv. Så sparkede rapperen røv. Så rystede hun mere røv. Og så fik brysterne samme tur. Med tungen ude af munden.

Velkommen til 2022. Det er fremskridtet. Lige i skridtet.

Megan Thee Stallion får Tessa til at ligne en amatør, og det gør Tessa i øvrigt også, men tornadoen fra Texas blæste desuden kollegaen Cardi B omkuld.

Sidstnævnte stod på Orange i 2019, men leverede en blævrende røvtur.

Cardi B var dårlig. Megan Thee Stallion var bad ass.

Brug for piller

Hun ejede Orange med autoritet i et indædt flow og beats, der truede med at dunke bunden ud af højttalersystemet.

Til sidst var man også bange for, hun rystede røvballerne så meget, at de faldt af, og hun måtte et smut til samaritterne.

Publikum rystede med. På et tidspunkt var der brug for søsygepiller.

Texaneren scorede et globalt hit med Cardi B, da de udgav afsindigt vulgære 'WAP' i 2020. Foto: Per Lange

Der blev simuleret oralsex med en danser og rappet så meget om kønslig omgang, at hendes musik ville være instrumental, hvis hun fik forbud mod at rime om sex.

‘Freak Nasty’, ‘Big Ole Freak’, ‘Sex Talk’, ‘WAP’, ‘Savage’ og poppede ‘Hot Girl Summer’ var blandt højdepunkterne i et hæsblæsende sæt, hvor man gerne tilgav kompressorhorn, klichéer og billige tricks, fordi underholdningen vitterligt var underholdende.

Gigantisk ego

Sceneshowet kunne være i en Berlingo, men det kunne 27-årige Megan Thee Stallions ego ikke, og sådan skal det jo være i den storhedsvanvittige genre.

Dua Lipa er hovednavn senere i aften, så det virkede tamt, at popstjernen ikke kom på scenen til duetten ’Sweetest Pie’, der dog ville have været et røvdårligt nummer, om så Aretha Franklin anno 1967 havde sunget med.

Det kan være, Megan Thee Stallion dukker op til Dua Lipa i stedet. Man har lov at håbe.

Men ellers fik vi set rigeligt til rapperen og hendes famøse baller i et blot 55 minutter kort sæt, der på sin vis vil gå over i historien som et af de mest rystende i festivalens 50 sæsoner lange historie.

Billedgalleri af Per Lange