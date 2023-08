Simon Kvamm amok på Smukfest

Altmuligmanden gik helt bananas i bøgeskoven med uregerlige Hugorm, som er kommet for at blive

Indtil Nephew genopstår igen spillede de deres sidste koncert på Bøgescenerne i 2019.

Siden har Simon Kvamm kæmpet og knoklet for at gøre Hugorm lige så udbredt som reptilet, trioen er opkaldt efter, og multikunstneren brugte sågar både 'Toppen af poppen' og 'X Factor' til at markedsføre sit seneste påfund.

Reklamekampagnen har virket. Da bandet onsdag eftermiddag spillede deres vel nok største koncert hidtil på netop Bøgescenerne, var der godt fyldt. Musikalsk havde gutterne heller ikke problemer med at fylde Smukfests største areal.

Sammen med forrygende Benjamin Hav & Familien rokker Hugorm ved danskernes opfattelse af en popkoncert med stramt koreograferet anarki, vanvid og amokånd.

Det er ufarligt. Bare rolig. Men underholdende.

Annonce:

Farmors kjole

Simon Kvamm flippede ud med gakkede dansetrin, afsporet adfærd og et outfit, der fik ham til at ligne en bankrådgiver, man ikke ville være helt tryg ved. Men det er man jo aldrig med de typer.

Guitaristen Morten Gorm havde stjålet sin farmors kjole, og trommeslager Árni Bergmann var iklædt en top, Britney Spears glemte i 2018.

Kønt var det altså ikke, men det lød lækkert.

Hugorm har efterhånden flere hooks, end der er jydekroge på din lokale genbrugsstation i weekenden, og fraset den lidt for latterlige badmintonsang ’Mig & Frank’ (uden Frank) var der ingen tabernumre i et komprimeret vindersæt på en time.

Den slags ser man ikke til en koncert med Christopher. Hugorm slap galskaben løs. Foto: Anders Brohus

'Folk skal bare holde deres kæft' er jo en opfordring til festivalgæster landet over, men den har ikke rigtig virket. Det gjorde den imidlertid musikalsk på Smukfest, hvor Simon Kvamm dog ikke lyttede til sin egen opfordring og atter snakkede for meget.

I det mindste siger han tit noget sjovt.

Hugorm er snublende tæt på toppen af poppen herhjemme for tiden. Ham sangeren med neglelakken kunne vinde 'X Factor'. Og 'Vild med dans'.

Han behøver ikke gendanne Nephew lige foreløbigt.

Billedgalleri

Fuld skærm