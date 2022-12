Simon Kvamm skal holde kæft

Hugorm var bedst, når de lod musikken tale i stedet for frontmanden under begejstret turnéafslutning

Hugorm kaldte debuten ’Folk skal bare holde deres kæft’. Knap tre år senere burde trioens sanger holde kæft og synge.

Simon Kvamm var flere gange tæt på at snakke en ellers fornøjelig aften i stykker, da Hugorm onsdag afsluttede deres turné i forlængelse af efterårets iørefaldende ’Tro, hug & kærlighed’ med den sidste af to udsolgte koncerter i hovedstadens Store Vega.

Konceptglade Kvamm har en tendens til at ville forklare sig, men Hugorms musik taler godt for sig uden verbal brugsanvisning, og selvom frontmandens monologer bevirkede, at rockforestillingen aldrig fik et flow, så spillede det virkelig, når musikken bare fik lov til at spille.

Det lille virkelystne band har på få år etableret et ganske imponerende repertoire, der blev serveret med hårdtpumpet pondus foran en begejstret og medlevende skare, der tydeligvis så mere frem mod nytårsfyrværkeri end tilbage på julenisser.

Legesygen smittede

Hugorms galskab blev holdt i stramme tøjler i en skarpt koreograferet koncert, hvor Kvamm i ledtog med guitarist Morten Gorm og trommeslager Arni Bergmann Johansson gik amok med mådehold.

Det var vildt uden at blive farligt, men energien, kreativiteten og legesygen smittede gennem 95 minutter, hvor Hugorm i god stil med kollegerne i Benjamin Hav & Familien på vellykket vis rokkede ved den gængse koncertform ved hjælp af gakket scenografi og anarkistiske indfald.

Trioen holdt godt fast i traditionen med koncerter i Vega på Vesterbro mellem jul og nytår. Foto: Per Lange

Som usædvanlig support havde Hugorm sågar medbragt den unge jyde Marcus Mossalski, der af bitter erfaring fortalte om ludomani, og manisk var det også, da en slags afstumpet speaker i højttalerne flere gange henvendte sig til Kvamm, der gik i dialog med denne indre svinehund.

Ideen var meget sjov, men i længden blev det for latterligt. Der er nok en grund til, at ingen har gjort det før - udover Hugorm.

Selv Kvamm blev ikke overraskende irriteret på den nagende stemme mod slut, og så spillede Hugorm selvfølgelig en forrygende ’Folk skal bare holde deres kæft’.

Til tider var det et talkshow. For det meste var det heldigvis en rockkoncert.

