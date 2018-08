Sjældne ulve bed fra sig i Malmø

Legendariske Los Lobos kom til Skåne for at vise, hvordan man spiller blues med mexicansk accent

MALMØ (Ekstra Bladet): Midt i Los Lobos’ koncert i Malmø begyndte David Hidalgo at snappe lidt af Louie Pérez, og mens de to musikanter fik ordnet deres mellemværende, udbrød Cesar Rosas smilende:

- Efter 45 år har vi stadig ikke vores show helt på plads!

Den kommentar blev betegnende for 100 minutter, der i perioder var fremragende, men det aldrende kobbel fra Los Angeles bød også på famlende udfald, hvor det virkede som om, de tog for let på opgaven.

Så langt inde i en beundringsværdig karriere er det selvsagt svært at sprudle af spilleglæde hver aften, og navnlig Hidalgo lignede en mand, der havde set det hele alt for mange gange før.

Skrålede med

Måske var gruppens primære sanger bare skuffet over kvaliteten af Kulturbolagets tilstødende restaurants Taco Tuesday. Måske var han bare ved at være grundigt træt af, at Los Lobos’ popularitet aldrig tilnærmelsesvis har genvundet højderne fra deres megahit med ’La Bamba’ i 1987.

Da de spillede klassikeren som ekstranummer, så Hidalgo ud som om han hellere ville løbe nøgen gennem en kaktusplantage, men han lyste faktisk op i et smil, da publikum skrålede overraskende højt med på omkvædet.

Los Lobos mestrer stort set alle stilarter, og deres blanding af rock’n’roll, soul, Tex-Mex, R&B, traditionel mexicansk folkemusik og meget andet godt er legendarisk.

I Skåne satsede de primært på de bluesbaserede sange i deres prægtige repertoire, og uden at overanstrenge sig blæste de forrygende versioner af ’Shakin’, Shakin’ Shakes’, ’That Train Don’t Stop Here’ og ’I Got Loaded’ op mod bagvæggen i den velbesøgte rockklub, der stadig er Københavns bedste spillested.

Intense soloer

Blandt de spansksprogede numre var det især svært at holde hofterne i hofteskålene under en velswingende ’Chuco’s Cumbia’, som blev sunget med indlevelse af Rosas. Guitaristen havde utvivlsomt et glimt i øjet bag sine karakteristiske solbriller.

Los Lobos trak blandt andre ’Just a Man’ og en herlig fortolkning af Grateful Deads elskede ’Bertha’ langt ud i stratosfæren tilsat gnistrende soloer af Hidalgo, der vitterligt glimtede, når han ellers gad.

De evigt strejfende alfahanner er relativt sjældne i Skandinavien, men de er et enestående syn i hele verden.

Ulvene nøjedes med at snappe af hinanden. Musikalsk bed de fra sig flere gange og efterlod mærker, som kun Los Lobos kan.