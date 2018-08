Skandale: Fæl Britney på Smukfest

Engang var Britney Spears en af popverdenens allerstørste stjerner. Sådan er det ikke længere.

Hun har i flere år lignet et færdigt ikon. På Smukfest virkede hun helt færdig.

Britney er for længst holdt op med at synge live, men nu er amerikaneren også holdt op med at være til stede.

Se også: Britney: Bimboen er udbrændt

Hun lignede en uoplagt robot, der trissede omkring med tomt blik i et rædselsfuldt og mekanisk show uden varme og charme.

Gennem 90 pinefuldt lange minutter fik man ondt af både Britney, publikum og sig selv. Det var nærmest tragisk. Snøft.

Las Vegas i Østjylland

Efter 248 shows i Las Vegas har hun taget gøglet med på landevejen, og i naturskønne omgivelser i Østjylland kunne de ’kunstneriske’ danseoptrin og forestillingens kitschede scenografi næppe have fremstået mere unaturligt.

Det er ikke noget stort tab for menneskeheden, at Britney mimer, for hun er ikke just sin generations Aretha Franklin, men fuskeriet er med til at understrege indtrykket af en fuldkommen falleret frøken.

Se også: Britneys afdansningsbal

Musikalsk smadrede et monotont lydbillede charmen ved hits som ’…Baby One More Time’, ’Oops!... I Did It Again’ og ’(You Drive Me) Crazy’, mens 36-årige Britney koncentrerede sig mest om konstant at rette på sine lokker.

Som danser var hun tung i røven og halsede ugideligt efter kollegerne på scenen, der modsat chefen levede op til titlen på åbningsnummeret, ’Work Bitch’.

Foto: Olivia Loftlund

Britney klamrede sig til en stripperstang under ’I’m a Slave 4 U’, der faldt til jorden uden studieversionens æggende produktion, og under ’Freakshow’ blev en fan ved navn Casper hevet på scenen.

Han var rekvisit i et akavet S/M-optrin, som var sexet på niveau med ymer.

Se også: Håbløst: Smukfest spilder millioner

Fremmødet til hovednavnets seance var massivt, men folk sivede langsomt, og det var vist ikke kun fordi, hun først stoppede klokken 00:52.

- Sikke noget lårt, lød det resigneret fra en bedugget ungersvend, der kun havde en sjat fadøl tilbage i bægeret.

Britney har intet tilbage.

Foto: Per Lange