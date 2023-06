Skandale: Hovednavn saboteret

Tinderbox fuldendte fadæsen, da The Minds of 99 erstattede Black Eyed Peas med håbløst lydniveau

The Minds of 99, Tinderbox, Blå Scene, torsdag 22. juni

Når man ikke tror, det kan blive værre, bliver det nogle gange endnu værre.

Sent torsdag aften på Tinderbox var en af de gange.

Festivalens uanstændige håndtering af Black Eyed Peas’ aflysning, som arrangørerne holdt hemmelig i mindst 25 dage, udviklede sig til en amatøragtig farce, da superbandet The Minds of 99 erstattede det helkiksede hovednavn med en mislykket midnatsforestilling.

Højttalersystemet på festivalpladsens næststørste scene virkede simpelthen ikke gearet til at spille arealet op, og for formentlig op mod halvdelen af den fremmødte kæmpeskare føltes det, som om volumen var på fire.

Man fornemmede, det var endnu en fantastisk koncert med The Minds of 99. Men specielt i de første tre af showets seks kvarter kunne man hverken høre eller mærke det.

Brandt tændte af

Niels Brandt var endnu mere tændt, end han plejer, og efter at have mumlet noget med ’shitstorm’ og ’vi troede, vi kom og reddede dagen’ nærmest råbte han:

- Det er en fucking skandale! Det er en skandalekoncert! Og det er vores første skandale. Det vil vi gerne fejre.

Og det ville de utvivlsomt. Lyden var bare skandaløs lav. Det var som at fejre nytår med en prut som fyrværkeri.

Folk sang højere end sangeren. Sangeren synger altså bedst. Ham ville man hellere høre.

Frontmanden fremstod mere end en anelse frustreret, men fællessang fik ham også til at smile flere gange.

Dynamisk vikar

Trods de kummerlige forhold var det umuligt at overhøre, at gruppens vikar på trommerne, Rasmus Littauer, er faldet forbløffende naturligt til midt i københavnernes sound, som han berigede med en dynamisk, energisk og gennemmusikalsk indsats.

Louis Clausen er ramt af en høreskade, men The Minds of 99 har ikke taget skade.

Sceneshowet var frisket op med ikke mindst en kæmpe ko som diskokugle, og sætlisten havde fået en overhaling, så lydproblemerne og rytmeholderen var ikke det eneste nye, da orkesteret vendte tilbage på Tinderbox, hvor de gav en storslået koncert i fjor.

Det var kvintettens tredje optræden på Fyn i løbet af blot to uger efter koncerter på Heartland og Rock Under Broen, men mens volumen sneg sig op på seks til ’Under din sne’, blev man mindet om, at de er svære at få for meget af.

Selv med dårlig lyd er The Minds of 99 bedre end de sørgelige rester af dårlige Black Eyed Peas, og så kan situationen vist ikke blive mere sort.

Eller kan den?