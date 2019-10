Skift job! Megastjerne i Royal Arena

Sætliste

1. Feeling Good

2. Haven't Met You Yet

3. My Funny Valentine

4. I Only Have Eyes for You

5. Sway

6. Such a Night

7. Lazy River

8. When You're Smiling

9. Baby, It's Cold Outside

10. You're Nobody till Somebody Loves You

11. When I Fall in Love

12. Love You Anymore

13. Forever Now

14. Home

15. Buona sera signorina

16. Just a Gigolo/I Ain't Got Nobody

17. You Never Can Tell

18. Nobody but Me

19. Cry Me a River

Ekstranumre

20. Where or When

21. Everything

22. Always on My Mind