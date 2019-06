Skulle hun være noget særligt?

Mø og Medina er mere eller mindre abdiceret fra tronen som dansk popdronning.

Jada er blandt prinsesserne, der står på spring, men bortset fra, at Mø og Medina heller ikke kan noget særligt, så er det svært at se, hvad Jada har, som gør hende til tronarving.

Fredag eftermiddag under NorthSide beviste opkomlingen fra flækken Bisserup på Sydvestsjælland, at hun kan synge, hvilket jo er en fordel, når man er sangerinde. Det er desværre bare ikke en selvfølge i showbusiness anno 2019.

Jada, der i virkeligheden hedder Emilie Molsted Nørgaard, har både kraft og teknikken i orden, men hun har en tendens til unødigt at overdrive sine fraseringer.

Ikke mærke hende

Hun synger en blanding af sensuel pop og R&B, der er enormt udbredt for tiden, og som så mange af sine kolleger formår hun ikke at bevæge lytteren. Man kan simpelthen ikke mærke hende.

Jada har blot udsendt tre stabile singler, så størstedelen af sangene i hendes 45 minutter korte sæt var ukendte for publikum, der nok vil få svært ved at huske nyhederne.

Undtagelsen ’With You’ lød dog som et kommende radiohit, men hvis sangerinden vil blive et regulært hit, så skal hun altså have optimeret sine endimensionelle arrangementer og klangflade sound.

Jadas fremtoning er en blanding af landsby-diva og naboens datter, hvis ens nabos datter går klædt som en Filur, men hendes oprigtige tone og elskværdige udstråling var ikke nok til at give hendes materiale afgørende personlighed.

Vi hænger vist på resterne af Anne, Sanne og Lis lidt endnu.