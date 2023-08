Smukfest ramt af skrigeskinke

Christina Aguilera kan godt synge, men det lød ikke godt under smagløst natteroderi i Skanderborg

Man må jo helst ikke skrive skrigeskinke for Smukfest, men det er altså svært at komme udenom i tilfældet Christina Aguilera.

På Bøgescenerne beviste hun, at hun stadig godt kan synge. Det lød bare ikke godt.

Det var i hvert fald mere Jaka Bov end landskinke.

Vokalakrobatikken om lagengymnastik var svulstig, smagløs og vulgær. Bare for meget.

Fuglene er flygtet fra bøgeskoven i denne uge. Aguilera var mere påfugl end solsort.

Hæmmet af skade

Smukfest har tidligere præsenteret skandaløst kummerlige koncerter med Britney Spears og Justin Bieber. Aguileras status er mindre, og det var hendes flop også.

Newyorkeren fortalte, hun var hæmmet af en knæskade, men verdensstjernen var nu alligevel ret energisk og nærværende. Et spektakel på to ben.

Aguilera struttede med attitude som en sydamerikansk bordelmutter, og hendes latinske temperament var fyrigt som flammekasterne på scenekanten.

Hende vil man nødigt være uvenner med. Forhåbentlig læser hun ikke Ekstra Bladet.

Det 42-årige idol, der angiveligt har solgt 100 millioner plader, optrådte fra 23.45 til 01.00. Foto: Per Lange

Aguilera var iført noget, der lignede svejsebriller, men musikalsk slog hun aldrig gnister.

Med klodset funkrock og prutbas efterlod bandet nøglenumre som ’Genie in a Bottle’, ‘Bionic’ og ‘Lady Marmalade’ underligt ordinære, og man savnede studieversionernes labre produktioner.

Hun begyndte med ’Dirrty’, hvilket desværre var betegnede. Lydbilledet var mudret på niveau med festivalpladsen i onsdags.

Retroswingende ‘Candyman’ lå langt bedre til orkesteret end den smækre R&B, og ’What a Girl Wants’ startede med uimodståelig sødme. Sådan sluttede den ikke.

Mentale problemer

Aguileras koncert varede fem kvarter. Hun var vel på scenen en time.

Madammen rendte ind og ud, så midnatsforestillingen blev en omgang natteroderi, hvor selvforherligende videoklip på storskærmen og et ustandseligt miskmask af dansere og korsangere efterlod et diffust indtryk.

Inden balladen ’Beautiful’ var der på storskærmen en henvisning til rådgivning i at tackle mentale problemer. Det virkede gakgak.

Fremmødet var relativt beskedent. Stemningen mødte heller ikke rigtigt op. Der var dobbelt så meget af begge dele til The Minds of 99 et par timer tidligere.

Aguileras storhedstid var omkring årtusindskiftet. Hun er ikke ligefrem det sidste nye skrig længere.

Af uvisse årsager udråbte Smukfest hende til ’dronningen af pop’, da de annoncerede hovednavnet i foråret. Godt Madonna næppe følger Smukfest på Facebook.

Det skriger til himlen. Ligesom skrigeskinken.

