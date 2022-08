Sørgeligt syn på Smukfest

Melanie C har givet udtryk for, at hun går ind for endnu en gendannelse af Spice Girls.

Det forstår man godt.

Som solist har hun nemlig ingen fremtid. Eller nutid.

Foran et publikum, der var mere spredt end Spice Girls, optrådte hun lørdag aften på Smukfest, men det lignede og lød som noget, der i stedet burde have fundet sted en sen nattetime på et diskotek inde i Skanderborg.

Melanie C må være mangemillionær. Det kunne man ikke se. Der var kun blevet råd til keyboardmand og trommeslager, og showdelen bestod af, at hun smed fritidssættets overdel.

Spjættede omkring

Dåselyden var også billig, men den 48-årige popstjerne fra Liverpool sparede ikke på energien, når hun spjættede omkring som en aerobicinstruktør.

Sporty er hun stadig.

Melanie C har udsendt otte soloalbum som den mest produktive af de fem Spice Girls. Foto: Anthon Unger

Den udadvendte attitude kunne imidlertid slet ikke dække over, at sangerindens solorepertoire er så anonymt, det næsten er opsigtsvækkende.

Man stod faktisk og havde ondt af hende. Og ikke mindst sig selv.

Melanie C knoklede dog tappert videre i et sympatisk men udsigtsløst forsøg på at overbevise om, at hun har en berettigelse i eget navn.

Mod slut sang hun uundgåeligt et par hits fra tiden i Spice Girls. Utroligt de tøser blev så populære.

Billedgalleri af Anthon Unger