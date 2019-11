Stine og drengene i afbrudt samleje

Sætliste

1. Sing a Song

2. Back of My Bike

3. Boyfriend

4. I Don’t Know What’s Cool Anymore

5. Vacation

6. Fantastic 6

7. Goldmine

8. Touch Me Touching You

9. I’d Rather Die

10. 10.000 Nights of Thunder

11. Always Up with You

12. Heat Wave

13. Sometimes

14. The Answer

15. DJ

16. The Spell

Ekstranumre

17. Now You Know

18. Fascination

19. Shadows