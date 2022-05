Stor bommert: Helt malplaceret

Tobias Rahim er på alle måder en stor mand.

På Jelling Musikfestival kunne man dog hverken rigtigt se eller høre ham, da den største stjerne i dansk pop lige nu gik på festivalens næstmindste scene.

Tobias Rahim var åbenlyst fejlplaceret, og det gik lige så åbenlyst udover oplevelsen for en publikumsskare, der måtte mase og mase noget mere for bare at få et glimt af giganten.

Aarhusianerens hits stikker noget ud i hans mere nedtonede katalog. Det gjorde de også i Jelling. Eller ’Jellinge’, som han blev ved med at kalde det.

Koncertens første halve time bestod primært af nedtonet calypsopop, der aldrig forplantede sig i en folkemængde, som bedre forstår, når tingene er overgearede.

De døsige vibrationer havde ingen effekt, men det havde ’Stor mand’, ’Mucki Bar’, ’Burhan G’ og ’Når mænd græder’ så sandelig, til trods for at de blev leveret flagrende i en uortodoks, hjemmelavet og vildt usammenhængende koncert.

Billedgalleri af Per Lange

Fuld skærm

Hvor fanden er han? Tobias Rahim var meget langt væk på Jelling Musikfestival tidligt fredag aften.

Umiddelbart før Tobias Rahims malplacerede roderi optrådte hans makker Andreas Odbjerg på festivalens næststørste scene blot et dåseølskast væk.

Den populære fynbos mange fans kunne ikke klemmes ind under teltdugen, og hans begejstring kunne næsten heller ikke:

- Jeg er født med storhedsvanvid, men det her er overvældende! jublede hitmageren.

Odenseaneren Andreas Odbjerg virker ellers ikke som den omklamrende type... Foto: Per Lange

Andreas Odbjerg har nogle gode melodier. På godt og ondt lyder hans afblegede soul og kulørte dansktop bare som noget, man har hørt med Elton John eller i Melodi Grand Prix. Eller MGP.

Det er for kalkuleret til at gøre indtryk, men ’I morgen er der også en dag’ fik folk til at kaste sig i armene på hinanden. Den er blevet en nyklassiker. Der skal ikke så meget til nu om stunder.

Komplet bananas

Andreas Odbjerg og Tobias Rahim sang naturligvis ’Stor mand’ sammen. Publikum sang naturligvis med.

Det var helt afsindigt, og selv den store mand glemte at være cool og måtte bare grine hovedrystende af en forsamling, der gik komplet bananas.

De væltede rundt oveni hinanden, så hvis der stadig var corona, ville alle være blevet smittet. I stedet er de smittet med popfeber af Andreas Odbjerg og Tobias Rahim.

Enkelte er immune.

Billedgalleri af Per Lange

Fuld skærm