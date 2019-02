Storstilet fupkunst i K.B. Hallen

Den tyske pianist Nils Frahm tilførte multihallen et suspekt lydtapet, og det var som at se maling tørre

Nils Frahms grandiose kompositioner balancerer mellem kunst og kitsch og musik og muzak.

Størstedelen af tyskerens 135 minutter lange koncert i K.B. Hallen faldt desværre i de sidstnævnte kategorier.

Efter et par numre henvendte Frahm sig til salens 2400 publikummer med en slags vantro begejstring over, at han er blevet så populær.

Frahm er ikke den eneste, der ikke fatter det.

Pianistens stort anlagte blanding af moderne kompositionsmusik, ambient og elektroniske toner kan ikke beskyldes for at være selvskreven til P3, men på den anden side har Jean-Michel Jarre jo solgt 80 millioner album, så der er åbenlyst en enorm interesse for den slags suspekte nørderi.

Teknisk ubesværet

Frahm har måske nok fået fat i det højpandede indie-segment. Ude på Frederiksberg drev hans adstadigt vuggende numre til gengæld ubemærket forbi i lange, kedsommelige passager.

Som en gal excentriker var han begravet i noget, der mindede om en mindre rumstation bestående af diverse klangfulde pianoer, trommemaskiner og analoge keyboards.

Men showet lettede aldrig rigtig. Og troldmanden tryllebandt ikke.

Teknisk er Frahm ubesværet, og i perioder demonstrerede han svimlende kunnen, men selvom hans seneste værk hedder ’All Melody’, så savner han supermelodierne, som hans landsmænd i Kraftwerk bare rystede ud af robotdragternes ærmer.

Visuelt kunne seancen havde nydt godt af et billedbombardement på en storskærm, for tiden stod for stille, da alt man kunne glo på i mere end to timer var en tysker, der trykkede på knapper og tangenter iført T-shirt og kasket.

Eller måske snarere kejserens nye klæder.