Striptease med forvandlet Lukas

Lukas Graham lukkede Jelling Musikfestival sent søndag ved at begynde sin koncert med ’Ordinary Things’.

Debutsinglens første linjer lyder stadig:

‘You thought that I could change/But I'm all the same, girl I'm all the same’.

Men Lukas er ikke den samme. Han er heller ikke, hvad han har været.

Det er naturligvis meningen, vi skal udvikle os. Problemet med Lukas er bare, at det ikke er til det bedre.

En reklamekampagne

Christianittens fem kvarter lange sæt op mod midnat var velsmurt, velspillet og veltimet, men det føltes som en reklamekampagne, der blev rullet ud over pladsen.

Eller det føltes faktisk ikke rigtigt som noget. Andet end professionel popmusik.

Lukas smed først hættetrøjen, så trøjen og mod slut røg undertrøjen. Hans karriere er også blevet en omgang striptease, hvor sponsoraftaler med YouSee og senest Coca-Cola klæder ham økonomisk på.

Musikken er kommet på dåse, men tilsat Duracell-energi boblede showet nu ganske funktionelt som familieunderholdning for en kæmpe publikumsskare, der tog fredsommeligt imod, at varen blev leveret.

Sagtens blive vildere

Lukas lod forsamlingen synge ’Love Someone’. De unge fans gav balladen den menneskelighed, popstjernens vokal har mistet.

Personligheden er processeret ud af stemmen. Det lyder perfekt. Og ligegyldigt.

- Det kan godt blive vildere! opfordrede Lukas under ’Drunk in the Morning’.

Ja, det kunne det sagtens. Dog ikke meget mildere.

Temperaturmæssigt var Jelling derimod lige så kølig som danskernes reaktion på entertainerens aktuelle ’4 (The Pink Album)’. Det er opkaldt efter en farve, men det kunne have været sangerinden.

Lukas ville være kendt som amerikaneren. Og det var han et kvarter. Nu er han ikke til at kende.