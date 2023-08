Stunt gik helt galt på festival

Tønder Festival kan ikke holde på en hemmelighed.

Med store bogstaver var en SURPRISE programsat tidligt fredag aften i Jamteltet, men længe inden showtime ilede folk allerede mod området ved scenen, så man skulle tro, overraskelsen var selveste Runrigs genopstandelse.

Eller gratis sandaler.

Og så startede det! Vist. Så vidt man kunne høre.

- Kan I se, hvem der spiller derinde? spurgte en ældre kvinde.

- Nej, men vi ved, at det er Folkeklubben, svarede en anden ældre kvinde.

Boyband og bingovinger

Jamteltet er et af Tønders mindste og på størrelse med et af de festtelte, man lejer til sølvbryllupper, steg og is.

Folkeklubben har stjernestatus på festivalen. Både unge og gamle og meget gamle elsker dem. Det er nærmest sådan lidt boybandagtigt med bingovinger.

Bandet sluttede med at forkludre deres version af Benny Holsts sang 'Blomsten og vasen'. Foto: Per Lange

Så trioen var mildest talt fejlplaceret. Man kunne hverken se eller høre girafferne.

Folk forsøgte febrilsk at kæmpe sig ind under teltdugen for at få en selfie, så de i en fjern fremtid ville være i stand til stolt at dokumentere, at de vitterlig var der, da Folkeklubben overraskede ingen ved at give en surprisekoncert, nærmest ingen kunne høre.

Eller se.

Gedemarked gik i ged

Det var mere happening end koncert

Mere stunt end musik.

Et gedemarked, der gik i ged.

- Må vi bede om tre fadøl til scenen? lød det fra Folkeklubbens frontmand, Kjartan Arngrim.

Det kunne han sagtens sige. Held og lykke med at komme i baren. Og tilbage.

Sangeren med de poetiske tekster og det dannede ordforråd citerede samarbejdspartnerne i Suspekt, da han sagde, at det godt kunne blive vildere.

Det kunne det da også sagtens. Men det var ingen hemmelighed, at det ikke kunne blive dummere.

