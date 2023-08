Sukkerchok! Orgie på Smukfest

Der er noget for enhver smag på Smukfest.

Sent onsdag underholdt Megadeth. Tidligt torsdag stod den på Tessa. Lidt senere blev det tid til Kandis.

Johnny Hansen og hans tro væbnere ramte Teltet som en flødeskumslagkage, alle ville have et stykke af, og festaber i noget nær samtlige aldersgrupper gik ganske bananas i et orgie af kitsch, kærlighed og alkohol.

- Hold da kæft, hvor er det fedt at være her! udbrød frontmanden, og ingen var tilsyneladende uenige.

Kandis plejer at spille få hundrede meter væk for udviklingshæmmede på Sølund Musik-Festival, men publikum var ikke hæmmet af noget som helst, da veteranerne debuterede på Smukfest.

Snarere tværtimod.

Folkets jubel

Der var uhæmmet landskampstemning under ’Cheerio’, ’Lonnie fra Berlin’ og et medley af firserhits, og så kunne man sagtens abstrahere fra, at Kandis har kant som en budding, og Johnny Hansen er en syngende smørkage.

Det klædte ham vitterlig, da han undtagelsesvis lagde krop og sjæl i sin inderlige fortolkning af Clara Sofies ’Når tiden går baglæns’. Wauw.

Langt mindre tiltalende var øjeblikket, hvor frontmanden svingede hofterne til skæringen ’Zumba’. En ret voldsom oplevelse, der nok kan tilskrives kådhed, fordi der var fans under 70 på de forreste rækker.

Der var liv og glade dage i Teltet, mens Kandis serverede lystig underholdning for folket. Foto: Per Lange

Endnu en koncert i plejehjemmets spisesal var det unægtelig ikke for Kandis, som så ud til at stortrives foran den gakkede forsamling.

Fulderikkerne skrålede, så teltdugen blafrede, mens dansebandet sendte klassikerne ’Take Me Home, Country Roads’ og ’Sweet Caroline’ fra scenen med karisma som flødekartofler.

Johnny Hansen smiler altid lidt anstrengt som en mand, der har spist en undulat eller gjort noget andet, han ikke er stolt af, men glæden i jydens ansigt virkede oprigtig, da han til sidst modtog folkets jubel.

En lille triumf for den dårlige smag. En stor triumf for Kandis.

