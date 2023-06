Sukkerkolde: Kom 36 år for sent

Efter Mötley Crües parodi af en koncert på Copenhell onsdag aften, blev man helt opstemt over, at beslægtede Def Leppard minsandten kunne spille på deres instrumenter og alt muligt samme sted et par timer senere.

Men veteranerne fra Sheffield nåede ikke langt ind i et rutinepræget show, før det stod klart i skumringen, at vi havde at gøre med endnu et fortidslevn.

Def Leppard var dog trods alt nuttede, mens Mötley Crüe burde aflives.

Første bums

Englændernes sæt var præget af sangene fra gruppens 36 år gamle blockbuster, ’Hysteria’, hvilket jo siger mere end ord.

Flere af dem virkede imidlertid nogenlunde endnu.

Def Leppards enarmede trommeslager, Rick Allen, smilede sig igennem bandets 86 minutter lange koncert.

’Rocket’ lettede, og der var stadig lidt power i powerballaden ’Love Bites’.

Signatursangen ’Pour Some Sugar on Me’ fik kærligheden til at flyde som fadøllene på den støvede festivalplads. Generelt virkede klapsalverne ikke desto mindre mere høflige end begejstrede.

Copenhells stampublikum klemte deres første bums ud til Def Leppards melodiske glamrock i en fjern fortid, hvor rødderne havde mere hår og mindre mave.

Små bidder

En fan med ’Stegt Flæsk’ skrevet på kasketten så ud til at nyde nostalgien. I hvert fald i små bidder.

En langhåret gut med ’Bevar Amager Fælled’ på T-shirten traskede mod toiletterne. Han mente vist ikke, at Def Leppard nødvendigvis skulle bevares.

Mötley Crüe var uhyggeligt dårlige. Def Leppard var hyggelige nok.

Men på hovedscenen føltes onsdagen som en lunken opvarmning, før Copenhells rødglødende løjer forhåbentlig starter torsdag med ikke mindst mægtige Gojira.

Det kan kun blive bedre. Og det bliver det.