Superstjerne på røvtur i Royal Arena

Justin Timberlake har kæmpe ambitioner. Evnerne til at føre dem ud i livet er noget mindre.

Lørdag leverede han det første af weekendens to stort anlagte shows i Royal Arena, og det blev en lille oplevelse med små højdepunkter.

Timberlake medbragte et af de mest populære kataloger af sange indenfor moderne popmusik og en spektakulær scenekonstruktion, men musikken druknede i en substansløs og mekanisk forestilling uden charme og varme.

Symptomatisk havde det radbrækkende åbningsnummer ’Filthy’ ingen effekt i et uskønt lydbillede, hvor verdensstjernen og hans hele 15-personers band ramlede sammen i et håbløst spektakel.

Midtvejs rungede ’Mirrors’ så folk foran pressepladserne holdt sig for ørerne, som var røgalarmen aktiveret, og selv når Timberlake fyrede floskler af til publikum mellem numrene, lød hans vokal uklar og forvrænget.

Evigt dansende robot

Scenografien var derimod anderledes skarp. En lang rampe slangede sig gennem salen, og den blev brugt flittigt og kreativt af manden fra Memphis og hans slæng, men den ustandselige bevægelse gjorde forestillingen ufokuseret.

Det mindede mere om et kaotisk modeshow, mens Timberlake konstant skiftede udtryk fra futuristisk soul over samlebåndspop til pseudocountry og var i bevægelse som en evigt dansende robot i et gennemkoreograferet optrin på knap to timer.

Popsangeren tilbragte fredag aften på restaurant Noma i København med konen Jessica Biel. Foto: Per Lange

Entertainerens ligeså rodede album ’Man of the Woods’, der udkom i februar, er blevet en kommerciel og kunstnerisk fuser, og på Amager reagerede de op mod 16.000 fans også stærkest på ældre hits som ’Señorita’ og ’Cry Me a River’.

De hævede sig dog heller ikke over den skingre middelmådighed.

En akustisk sekvens med intetsigende fortolkninger af Fleetwood Mac, Lauryn Hill, The Beatles og minsandten John Denver faldt helt igennem, men Timberlake reddede æren ved hjælp af showets visuelle side samt hæderlige versioner af ’Suit & Tie’, ’What Goes Around... Comes Around’ og ikke mindst en overraskende medrivende ’Say Something’.

Mod slut hoppede Timberlake ned til publikum under ’Rock Your Body’ og dansede løs, uden han imidlertid blev nærværende af den grund.

Timberlake vil det hele. Han kan ikke det halve.

Billetpriserne til Justin Timberlakes to shows ligger på mellem 450 og 1000 kroner plus gebyr. Foto: Per Lange