Sussis dom: Simpelthen fantastisk

Fantastisk godt.

Jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg både har tænkt og sagt de ord højt her til aften. Og nu gør jeg det igen.

For det var lige præcis det, Elton John og hans band var, da de onsdag aften gæstede Royal Arena i København.

For nylig gik jeg og hørte radio, hvor der pludselig blev spillet en sang, hvor jeg tog mig selv i at tænke ’det er dæleme godt, det der. Gad vide, om det ikke er Elton John’

Og det var det.

I aften hørte jeg ham så live. Oplevelsen var ikke den samme. Det var dæleme endnu bedre. Ja, fantastisk godt for at være mere præcis. Ikke en tone, ikke et slag blev placeret forkert.

Sussi Nielsen gæsteanmeldte for Ekstra Bladet, da Elton John spillede i Royal Arena. Foto: Ekstra Bladet

Svært ved at bevæge sig

Men selvom det var fantastisk godt, så kan jeg godt forstå, at det er Elton Johns sidste turné, han har begivet sig ud på. For han havde svært ved at bevæge sig rundt på den store scne. Man kunne se, at det var hårdt for ham at gå rundt. Men han gik da på to ben.

I stedet for bevægelse på scenen havde Elton John medbragt en stor baggrundsskærm, der viste film, videoer og billeder, der var tilpasset hans sange. Det fungerede super godt og opvejede absolut for, at der intet dans eller rigtig bevægelse var at finde på scenen.

Lyden var høj, men ikke for høj. Der var i hvert fald ikke nogen, der holdt sig for ørerne. Folk både sang med og gyngede med på sange som 'Tiny Dancer', 'I'm Still Standing' og Crocodile Rock'.

Det eneste, der manglede i aften var sangen 'Nikita', som for mig bringer så mange gode minder om Skansen frem.

Men ellers var det - som jeg startede med at skrive - fantastisk godt.