Suveræn dronning klar til Roskilde

MALMØ (Ekstra Bladet): Da ABBA udsendte klassikeren ’Dancing Queen’ i 1976, var Robin Miriam Carlsson ikke født endnu.

Ikke desto mindre har blondinen fra Stockholm for længst danset sig uimodståeligt op på tronen af skandinavisk pop som dronningen Robyn.

Efter en længere pause, hvor prinsesserne Tove Lo, Lykke Li, Zara Larsson og alle de andre ikke har nået hende til sokkeholderne, regerede kapaciteten igen, da hun kort inde i en længerevarende verdensturné lagde Malmø for sine høje hæle.

Det var stort. Og hovednavnet har format nok til at vælte Orange, når hun indtager Roskilde Festivals megascene fredag 5. juli.

Men underholdningen er immervæk mere nærværende i et koncerthus, hvor man kan skimte entertainerens smilehuller uden at kigge på storskærmen.

Ekstra kælent

Robyn sang ’Missing U’, som om hun mente det, og hendes salige smil indikerede, at hun har savnet sine fans omtrent ligeså meget, som de har savnet idolet.

Hun lagde flabet ud med underspillede udgaver af ’Send to Robin Immediately’ og ’Honey’, hvor linjen ’I have what you want’ lige blev leveret lidt ekstra kælent. Men det har hun.

Forløsningen kom med ’Indestructible’, og så gik - eller snarere dansede - Robyn ellers forrest, mens salen slap sig selv løs i en ekstatisk danserus og uhæmmet fryd, der er så karakteristisk for svenskerens mest medrivende shows.

De relativt afdæmpede ekstranumre var noget af et antiklimaks, men ellers var det organiske sæt flot konstrueret i samspil med en klædelig kvintet og naturligvis primært bygget op omkring numre fra efterårets strålende comebackalbum, ’Honey’, samt den ni år gamle trilogi, ’Body Talk’.

Selv et insisterende, ældre popdrøn som ’Be Mine!’ og den glødende nyhed ’Because It’s in the Music’ formåede Robyn at løfte til euforiske højder ved hjælp af sin sensuelt svajende krop, følelsesmæssige troværdighed og forførende vokal, der dybest set gør hende til en soulsanger.

Hendes mange ulykkelige kærlighedssange er egentlig ikke dybsindige, men sådan føles de bare.

Mesters flair

Efter et kostumeskift midtvejs knappede Robyn på nærmest chokerende vis sin skjorte op under ’Don't Fucking Tell Me What to Do’, og hendes hudfarvede undertrøje var så tynd, at det umiddelbart virkede, som om hun blottede sine bryster.

Det blev der godt nok taget en hel del billeder af.

Selv den gimmick gennemførte Robyn med en mesters flair. Og tungen hængende kådt ud af munden.

Publikum skrålede teksten til ’Dancing On My Own’ med en inderlighed, der fik Robyn til at fremstå forlegen, og nyklassikeren blev selvfølgelig det forventede adrenalinsus, hvor hæmningerne røg langt ind i baren.

Dronningen er tilbage. Hun har enevælde.