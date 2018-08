Svensk rockikon lagde alt og alle ned

Se også: Efter 40 år: Rocklegende stadig bitter

Haven Festival på Refshaleøen i København kom trods de smukke rammer med havudsigt og hele pivetøjet lidt skidt fra start sidste år. Ikke på grund af musikken, som i den grad spillede fint med en veloplagt Iggy Pop som højdepunktet, men på grund af (stort set) alt det andet. Logistikken var var mildest talt helt til rotterne, og når man nu lancerer sig selv som en gourmetfestival (Meyer og Mikkeler er medarrangører) så er det jo lidt problematisk, at det grundet køer var ret svært at få stillet selv den mest basale sult. Eller tørst.

Lige som det var ganske besværligt at komme af med de indtagne varer igen, da der også var alt for få toiletter. Ikke skide smart, når man nu forsøgte at lancere sig selv som et luksusprodukt for den hippe inderkreds.

Men man har jo lov til at lære af sine fejl. Så den side af sagen var der heldigvis rådet bod på i år. En omarrangering af selve pladsen havde gjort tilgangene en hel del nemmere, og køer ved boder og toiletter er stort set ikkeeksisterende. Tak for det. Nu hjalp det selvfølgelig også på det, at vi var en hel del færre i år (ca. 10.000 om dagen mod 17.000 sidste år).

Musikalsk var Haven dog lidt om at komme op i gear på førstedagen. Bevares, det var da meget hyggeligt med lidt klassisk med det Kongelige Kapel, men den slags gør sig altså bedre i andre rammer end en forblæst festivalplads, og hverken artrockerne Ariel Pink, countryrockeren,Jenny Lewis, storbyknægten Kevin Morby eller de hypede hiphoppere Brockhampton slog trods gode momenter undervejs fra flere af dem for alvor benene væk under én.

Det gjorde det 61-årige svenske rockikon Joakim Thåström til gengæld. Igen. Han har efterhånden været på banen siden 1977 i adskillelige konstellationer, men han har aldrig været bedre, end han er i disse år. Guldalderen begyndte for alvor i 2005 med mesterværket 'Skebokvarnsv. 209' (opkaldt efter det boligkompleks i Stockholm, hvor han voksede op), og siden er det blevet til yderligere fire fremragende plader, senest sidste års 'Centralmassivet'.

I hjemlandet er han jo en decideret rockstjerne, der stryger direkte ind på toppen af hitlisterne og spiller i store arenaer, men herhjemme kan vi heldigvis nyde ham under lidt mere afslappede forhold. Om end afslappet er et noget misvisende ord at bruge i forbindelse med Thåström.

For en mere intens, kantet og kompromisløs performer skal man lede længe efter. Meget længe. Han er skarp som en ragekniv, og den slags kan man jo skære sig på. Og det gør man også. Selv om Thåström og hans uforligneligt gode band under ledelse af guitaristen Pelle Ossler efterhånden har turneret ganske længe, var der ingen spor af metaltræthed. Tværtimod.

Thåström og kompagni lyder nærmest hver gang, som om der var deres sidste aften her på jorden. Man er aldrig et sekund om, at der er noget på spil her. Og det er ikke for galleriet. Det lyder og føles som om, at det er et spørgsmål om liv eller død. Hvad det nok også er. Samtidig med at det er topprofessionelt. Det ene udelukker jo ikke det andet.

Eneste anke er ,at de 13 numre - fra 'Körkarlen' til 'Centralmassivet' - vi fik var alt, alt for lidt. Men det er jo festivalsættenes lod. Til gengæld var det en af de timer, man aldrig nogensinde glemmer igen. Og hvis man vil have det fulde udtræk med Thåström, koster det kun en togbillet til Malmö, hvor han mandag aften spiller en gratis koncert på byens torg. Det må da være det helt rigtige sted, at høre 'Bluesen i Malmö'. Selv om den nu også lød ret sublimt i København.

Thåström er en af den slags kunstnere, der får en til at føle, at man er til stede. Og at påskønne det, mens tid er. Også når det gør mest nas. For det gør det jo ind i mellem. Det er faktisk det, de fleste af hans sortrandede sange handler om. Selv om de er mere vitale end stort set noget andet, jeg kan komme i tanke om lige nu.

Man bliver ganske enkelt høj på livet, når man er i selskab med Thåström. Det er jo det, musikken kan, når den er allerbedst. Og det var den denne sommeraften. Vi bukker os ydmygt i støvet.