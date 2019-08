Taber: Tragisk koncert på Smukfest

Velkommen til showbusiness. Og farvel igen.

For mindre end fire måneder siden så 1.188.000 danskere med i det skelsættende øjeblik, hvor Kristian Kjærlund vandt ’X Factor’, men den unge jyde er allerede glemt igen.

Sølle 200 (inklusive hans far og lydmanden) af Smukfests 53.000 deltagere så på, da Kjærlund indtog festivalen som en del af sin præmie.

Det var et tragisk syn.

- Tak for det flotte fremmøde, lød det følelsesforladt fra talentet oppe på Sherwood Scenen.

Sømmet fast

Kjærlund stod urokkeligt med hånden i lommen. Man skulle tro, hans sko var sømmet fast i de skrå brædder. Det var som at se flis tørre.

Showets dramatiske højdepunkt indtraf under ’Blood in the Cut’, hvor Kjærlund langsomt gik i spagat med et skævt smil.

Men der var nu ikke meget at grine ad. Seancen var uværdig. Både for den betuttede sanger og de få, der overværede endnu et af underholdningsindustriens kasserede ofre.

Staklen croonede tilsat en nærmest syg monotoni, og de meget, meget spredte klapsalver var vist kun et udtryk for medlidenhed.

Andy Warhol talte om 15 minutters berømmelse. Kjærlunds ydmygende seance varede trods alt 30 minutter. Det var en halv time for meget.

Held og lykke ude i den virkelige verden, Kristian.