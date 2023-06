Tæskehold stormer festival igen

Tidligt fredag aften lod vejrguderne deres vrede gå ud over Copenhell.

Sent samme aften var det metalguderne i Slipknot, der stormede festivalen.

Begge dele kunne mærkes, men ingen af dem slog publikum omkuld på Refshaleøen.

Rødderne på den rå beton har prøvet noget meget heftigere. Også i selskab med tæskeholdet Slipknot.

Småt med nybrud

Det var tredje gang, gøglertruppen fra Iowa bankede ind i Copenhell med køller, ild og deres musikalske inferno.

Det var 15. gang, orkesteret afholdt maskebal på dansk grund.

Vi havde mildest talt set det før. Bedre.

38.000 deltager dagligt i den udsolgte metalfestival, og stort set alle skulle opleve Slipknot klokken 21.30. Corey Taylor underholdt fredag på Copenhell Con, som er festivalens muntre og nørdede parallelunivers.

Slipknot eksperimenterer faktisk forbavsende meget med deres arrige sound på gruppens seneste værker, ’We Are Not Your Kind’ og sidste års ’The End, So Far’ , men live var det småt med nybrud trods udskiftninger i besætningen.

Der var dog liv i forudsigeligheden, da ældre sange som ’Eyeless’ og ’The Heretic Anthem’ hærgede festivalpladsen midt i et 82 minutter langt sæt.

Momentum til sidst

Slipknot er altid kaotiske, sådan skal det være, men de var også rodede i skumringen, så man stod og savnede den afklarede pondus, der prægede både Gojira og Pantera samme sted aftenen før.

Entertainernes tiltagende brug af popomkvæd punkterede intensiteten flere gange, og først i en hæsblæsende finale fik de afgørende momentum med ikke mindst ’People = Shit’ og ’Spit It Out’.

Frontmanden Corey Taylor spyttede galden ud med kropsvæskerne fossende fra sin maske.

Tidligere væltede regnen ned. Nu var det snot og sved.

En vild dag på Copenhell. Men det kunne sagtens have været vildere.

