Tak rock: Fed jyde redder møgfestival

Uden at overanstrenge sig var Johnny Madsen en kæmpe blandt dværge på enormt lallede Smukfest

Smukfest fylder 40 i år, men Johnny Madsen har optrådt mellem bøgetræerne 80 gange. Sådan føles det i hvert fald.

Fredag eftermiddag gjorde han det så for 81. gang. Heldigvis.

Efter et par døgn med en lind strøm af lortekoncerter sparkede veteranen bonderøv på møgfestivalens tredjedag. Det var befriende.

Se også: Kopi på Smukfest: Legende efterlignede

Madsen havde vist det samme tøj på som i fjor. Og året før. Musikalsk havde han heller ikke lagt stilen om.

- Jeg har taget orkesteret med, men det skal nok komme til at swinge alligevel, proklamerede poeten indledningsvis, og det kom til at holde stik.

Knud er gud

Esset i vestjydens band er stadig guitaristen Knud Møller. Når han affyrer endnu en blændende solo, ligner han en mand, der lige har jokket et rustent syvtommersøm gennem cowboystøvlen.

Men man kan jo bare lukke øjnene og nyde Møllers exceptionelle evner. På rituel vis skrålede en lille fraktion af publikum ’ud med Knud!’. De burde have brølet, ’Knud er gud!’.

Topguitaristen Knud Møller viste klassen igen og igen som chefens mangeårige sidekick. Foto: Aleksander Klug

68-årige Madsen underholdt naturligvis med gamle vittigheder og ligeså gamle sange. Sidstnævnte holder endnu.

Bragende versioner af ’Halgal halbal’, ’Johnny the Blues’ og ‘Checkpoint Charlie’ fik næsten hjørnerne på legendens navnkundige frisure til at blafre, og hans slatne udgave af Daltons ’Sæt sejl op’ var en sjælden svipser.

Se også: Dårligt nyt fra Johnny Madsen

Showtime klokken 13.45 er uanstændigt tidligt for Madsen, der jo er et udpræget C-menneske, så forståeligt nok kæmpede han noget med at fordøje den mergelgrav, han fortærede til morgenmad.

Madsens stemmeføring var klar som pladsens mudder, men det virkede bestemt, som om han sang forkert i klassikeren ’Udenfor sæsonen’, hvilket dog gjorde knap så meget, for den fantastiske tekst giver jo alligevel ikke rigtigt mening.

Han er som skabt til Smukfest.

Billedgalleri af Aleksander Klug 1 af 6 2 af 6 3 af 6 4 af 6 5 af 6 6 af 6