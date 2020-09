Tak rock: Lolland erstatter Parken

The Minds of 99 måtte udskyde kæmpekoncert og inviterer i stedet publikum til Dodekalitten via TV2

The Minds of 99: 'Solkongen - Live fra Dodekalitten'. Vises 12. september klokken 23.50 på TV2 Zulu og på TV2 Play fra klokken 16

Lørdag aften ville The Minds of 99 have optrådt foran 47.000 i udsolgte Parken, hvis ikke en vis virus havde sat en stopper for den slags.

I stedet kan man opleve rockbandet hjemme i stuen. Det er jo ikke som at være der selv, men rammerne og lyden er bedre, når nationalstadionets beton skiftes ud med stenstøtter ved Lollands svar på Stonehenge.

Se også: De gjorde det: STORT i Royal Arena

Koncertfilmen 'Solkongen - Live fra Dodekalitten' blev optaget en sommeraften i fjor i forbindelse med et bryggerisponsorat, og selv om det er en ret ædruelig affære, så giver The Minds of 99 også smagsprøver på de berusende kvaliteter, som har gjort dem i stand til at fylde Parken.

Frontmand Niels Brandt formår vitterligt at forføre en forsamling i en dansk tradition, der går tilbage til Steffen Brandt og Simon Kvamm, hvis bands også er de musikalske pejlemærker for den higen efter eufori, som The Minds of 99 har baseret deres elektroniske rocksound på.

Løfter i flok

Stemningsfuldt indfangede 'Solkongen - Live fra Dodekalitten' letter aldrig helt, men gennem en lille time er københavnerne vedkommende, og navnlig medrivende versioner af ’Ung kniv’, ’Alle skuffer over tid’ og ’K før ærlighed’ lyser den mørke himmel op.

The Minds of 99 fremfører succespladen ’Solkongen’ fra start til slut, hvilket selvsagt gør forestillingen noget forudsigelig, mens de naturligvis også kunne have skabt en stærkere sætliste ved at trække på numre fra hele deres katalog.

Se også: Trist nyhed fra stort dansk rockband

Konceptet understreger imidlertid, at kvintetten primært er et liveband, for selv de svageste sange fra det jævne album løftes i flok med den særlige holdånd, der kendetegner et ungt orkester på vej frem.

The Minds of 99 er blevet rigtigt store, og det bliver ikke større end Parken, men mindre kan gøre det, når gutternes samspil smitter i trygge omgivelser.