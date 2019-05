Tamt Tim: Dizzy svigter fanklubben

Dizzy Mizz Lizzy er stadig et barnagtigt bandnavn, men musikalsk har gutterne mandet sig gevaldigt op siden comebacket i 2015.

Lørdag fik de dog tilbagefald til tiden som grønskollinger i 1990’erne, og man stod forgæves og ventede på, at musikken ville få ligeså meget hår på brystet, som Tim Christensen har på kinderne.

Dizzy Mizz Lizzy var hyret til den officielle genåbning af Amager Bio, der har været udsat for en klædelig ombygning, som har forøget kapaciteten på balkonen og gjort salen mere indbydende.

De 1300 billetter blev solgt på blot halvanden time, hvilket svarede nøjagtigt til længden på det sæt, som bandet leverede med en noget halvhjertet indsats.

Den sjældne klubkoncert med et af dansk rocks største navne blev aldrig den store oplevelse for de inkarnerede fans, der kun sporadisk skrålede med på gamle sange som ’11:07 PM’ og ’Silverflame’.

Pænt og nydeligt

Københavnerne spillede pænt og nydeligt, men man savnede snert i samspillet. Generelt var der simpelthen for lidt power i powertrioen.

- Håber vi får en dejlig aften, sagde Christensen indledningsvis, hvilket var knap så rock’n’roll og desværre symptomatisk for en harmløs oplevelse.

Seancens højdepunkt var faktisk danmarkspremieren på nummeret ’California Rain’, der var forbavsende bistert og tungt for Dizzy Mizz Lizzys høflige standard.

Bandet serverede også det beslægtede ’In the Blood’, som de luftede første gang sidste sommer, og de to skæringer skærper unægtelig forventningerne til d’herrers fjerde studiealbum, som imidlertid er udsat til næste år.

På Amager var der ikke meget at glæde sig over, og bandet trak sange som 'Glory' og 'Rotator' unødigt i langdrag med instrumentale passager, som ikke førte til ret meget andet end at man stod og småkedede sig.

Mod slut kom der omsider lidt bid i den tandløse forestilling i form af snerrende 'Made to Believe' og 'I Would If I Could But I Can't', men alt i alt hverken kunne eller ville Dizzy Mizz Lizzy på en aften, hvor veteranerne mindede lidt for meget om vinderne af DM I Rock i de dårlige, gamle dage.

