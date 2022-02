Tarveligt af Burhan G

Popsangeren sjoflede sit naturtalent og nægtede endda at smide tøjet under kort koncert med julehit

Genåbningen blev onsdag markeret i hovedstadens førende spillested, Vega, med årets første koncert, der var et akustisk show med falsetsangeren Burhan G.

Måske umiddelbart et arrangement, som kunne få en til at drømme om en meget hurtig nedlukning, men som med pandemien kunne charmørens optræden være gået værre. Og bedre.

Det akustiske format, der også misbruges af blandt andre Medina og Christopher, er lukrativt rent økonomisk, når karrieren er knækket.

Det kan bare ikke betale sig, når man er dygtig som Burhan og hans to medmusikanter, guitaristen Jens Runge og keyboardspilleren Lars DK.

Mat forestilling

Opstillingens begrænsninger hæmmede sangskriveren, der kun i glimt flashede talentet i en mat forestilling, hvor han klemte flere coverversioner og en hel del sniksnak ned i en blot 80 minutter kort optræden.

Men han havde gudhjælpemig tid nok til at fremføre julehittet ’Tinka’.



Burhan G har ikke udsendt et reelt studiealbum siden 2016, men han har angiveligt to på vej i 2022.

Publikum var også skamløse. 720 siddende fans fyldte salen. De 20 var mænd. En af de resterende 700 råbte, at Burhan skulle smide tøjet, men han nægtede smilende.

Til gengæld fik en undtagelsesvis energisk ’Karma’ folk til næsten at smide hæmningerne. ’Din for evigt’ foldede sig effektfuldt ud, og ’Lucy’ betonede flot entertainerens kærlighed til Stevie Wonder.

Som forbilledet var Burhan iklædt solbriller, men han havde store problemer med at holde dem på hovedet, og i længden, der jo altså ikke var særligt lang, holdt showet heller ikke.

Hyggestunden føltes som matineunderholdning i sandaler på et badehotel i Nordsjælland.

Vega er ikke åbnet helt endnu.