Til grin: Håbløs åbning af K.B. Hallen

Det er sjældent, man går til koncert og er mere spændt på bygningen end musikken, men sådan var det, da K.B. Hallen torsdag aften blev genåbnet af en lang stribe mere eller mindre ukendte danske popnavne.

Den legendariske multihal på Frederiksberg lagde scene til ikoner som blandt mange andre The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Bob Dylan og Beastie Boys længe inden, den brændte i 2011, da noget pap kom for tæt på en halogenlampe i forbindelse med en sexmesse.

Til trods for at brandalarmen på tragikomisk vis gik ved en fejl, så var det hverken særligt sexet eller brandfarligt, da ’talenterne’ Kops, De Danske Hyrder og Ea Kaya åbnede genåbningen som de første af hele 12 bands og solister.

Det var dog ikke selve K.B. Hallens skyld, at det blev en drønkedelig aften.

Fimset mintpastil

Udefra ligner den en noget klinisk og fimset mintpastil, men indvendig minder den på godt og ondt om den gamle udgave. Mest godt.

K.B. Hallen har fået en ansigtsløftning, der klæder den, og selvom en halvtom sal fremkaldte spøgelsesstemning, så følte man sig godt tilpas ude på Peter Bangs Vej.

Den er kvadratisk, praktisk, god. Og intim og rummelig på samme tid.

Hvad skal det ikke ende med, når der kommer voksne mennesker på scenen? Og i højttalerne?

Lyden var langt bedre end musikken, så D-A-D, Nephew, Benal og deres mange fans kan godt begynde at glæde sig til de udsolgte koncerter de kommende måneder.

Talent med talent

Men allerede på åbningsaftenen kom der såmænd glimtvis lidt kvalitet på besøg, da dansk-walisiske Drew viste sig at være et talent med talent. Hendes ’Hard to Love’ er simpelthen et godt popnummer.

Men generelt var der meget langt mellem både højdepunkterne og klapsalverne.

Rapgruppen Ude Af Kontrol kæftede op om kokain tilsat et debilt beat, og så røg bunden ellers helt ud af showet, men historiens vingesus blafrede undtagelsesvis gennem lokalet, mens Katinka spillede deres rå fortolkning af Sort Sols klassiske ’Let Your Fingers Do the Walking’.

Hugo Helmig stod på scenen i to sekunder, inden den famøse brandalarm kimede. Efter en ti minutter lang evakuering, der foregik yderst fredsommeligt, var den harmløse popdreng hurtigt tilbage i rampelyset.

Hans bløde ørehængere er jo som skræddersyet til at dulme ens flossede nerver, så det var bare helt perfekt.

Kun stadion mangler

Silas Bjerregaard er gået solo efter Turboweekends opløsning. Han er også gået i stå.

Ifølge arrangøren har K.B. Hallen anno 2019 forøget kapaciteten fra 3000 til 4900, men hvis de vil klemme små 5000 ind, så kommer vi til at stå så tæt, at poptøserne ikke kan få telefonerne op af lommen, når de vil fotografere Take That til sommer.

Størrelsen er imidlertid vigtig. Mens K.B. Hallen lå i ruiner, savnede hovedstaden et koncertsted, der var mindre end Royal Arena og større end Store Vega. Og bedre end dødtriste Tap1, Forum og Valby Hallen.

Renoveringen af Falconer Salen er tilsyneladende også ved at være færdig, så hvis vi desuden lige kunne få bygget Parken helt om, så er København jo efterhånden ved at have indbydende musikscener i alle størrelser.

Tillykke med det.