Tilbage: Dansk megaband chokerer

Udskældte Nephew hyldede Kim Larsen og fik besøg af Nik & Jay under overraskende show i Boxen

Nephew er for længst blevet det nye TV-2, og The Minds of 99 er det nye Nephew. TV-2 er blevet TV2 Charlie.

Nephews publikum ligner efterhånden nogen, der ser ’Vild med dans’, men fredag aften valgte 15.000 at rejse sig fra sofaen for at tage i Boxen. Det fortrød de næppe.

Simon Kvamms orkester havde vist øvet sig endnu mere end danserne i det populære underholdningsprogram, og på Heden serverede sekstetten et forbavsende velsmurt show, hvor de ikke satte mange fødder forkert.

Nephews udskældte comebackskive, ’Ring-i-Ring’, er ikke årets album, men det var heller ikke sange fra den, folk havde bestilt babysitter for at høre live.

Massiv produktion

Gamle hits som ’Igen & igen &’, ’Superliga’ og et medley med blandt andre ’Movie klip’ fungerede upåklageligt i et ganske driftsikkert sæt, hvor musikken blev sat imponerende i scene op mod en for danske forhold massiv storskærmsproduktion.

Nephew har fra starten fremstået som en drengeklub, der var mere kølig end cool, men det nye medlem, Marie Højlund, tilfører en tiltrængt varme og charme.

Indledningsvis smilede sangerinden og musikeren som en, der var overvældet af seancens omfang. Så mange har hun aldrig spillet for med Marybell Katastrophy.

Kvinden er med til at forvandle drengerøvene til mænd, og jydernes mere modne udtryk klædte dem.

Nephew spiller altid ’Byens hotel’, men i Herning var den ’endnu mere dedikeret til Kim Larsen, end den plejer’. ’Hvil i fred’, sagde Kvamm, da den rindede ud, og legenden tonede frem på storskærmen.

- Jeg tror, det er i Kim Larsens ånd at sige skål! udbrød frontmanden, og den var fanskaren ikke overraskende med på.

Total overgivelse

Kvamm er god med ord, men han talte lidt for meget mellem numrene, hvilket i nogen grad punkterede koncertens første del.

Med ’Allein, alene’ pustede Nephew sig helt op, og den feststemte skare overgav sig betingelsesløst til nostalgien. Og fadøllene. De kunne slet ikke få armene ned til tonerne af ekstranummeret ’Police Bells and Church Sirens’, hvor tribunerne skælvede af begejstring.

Nye sange som ’Grundvold’, ’Amsterdam’ og ’DMII’ faldt ingenlunde igennem, men publikum røg først helt på røven, da Nik & Jay svansede ind i rampelyset og rappede med på ’Rejsekammerater’, der hverken er bandets eller duoens bedste sang. Den er heller ikke tæt på.

’Hjertestarter’ fik nyt liv med en tækkelig intro af Højlund, mens Søren Huss blæste i trompet på ’Sig månen langsomt hæver’, og i Boxen lignede Nephew såmænd et band, der på inspireret vis har genopfundet sig selv uden ligefrem at fremmedgøre deres fans.

Nephew er det nye Nephew.