Topband amputeret på Fyn

Engang var Primal Scream blandt de væsentligste bands i verden. Sådan er det ikke længere.

Under veteranernes nostalgiske optræden på Heartland var der dog opløftende påmindelser om dengang, de sendte rock’n’roll uimodståeligt ind i fremtiden med mesterværker som ’Screamadelica’ og ’Xtrmntr’.

Indledningsvis lød Primal Scream, som om de tabte koncerten ned ad bagtrappen, men gruppen fra Glasgow spillede sig lune i den råkolde støvregn, og midt i det blot 55 minutter korte sæt lyste diskofile ’Kill All Hippies’ og ’Swastika Eyes’ op i den grå aften.

Klassikeren ’Higher Than the Sun’ hævede sig også ganske smukt over Midtfyn, og alligevel blev det aldrig rigtigt storslået i et typisk festivalshow, hvor man stod i gummistøvler og funderede over, at dette ville have fungeret betydeligt bedre i mørke og med et tag over.

Manglede tyngde

Siden Robert ’Throb’ Young forlod Primal Scream, har de savnet en guitarist ved Andrew Innes’ side. Substitutterne har aldrig slået til, og på Heartland var Innes alene på den seksstrengede, så uundgåeligt savnede man fylde og tyngde i et amputeret lydbillede.

Frontmand Bobby Gillespie var næsten ligeså veloplagt som hans pink outfit, men efter en lystig udgave af uforlignelige ’Loaded’ tabte Primal Scream de sidste par numre ned ad fortrappen.

Symptomatisk spillede skotterne kun en enkelt skæring fra deres seneste tre studiealbum. Det var ’Can’t Go Back’, og det kan de ikke.

I storhedstiden var de uomgængelige. Nu er de mest bare hyggelige.

Primalskriget er blevet et skrål.

