Topband sloges med publikum

Rockgruppen The War on Drugs kæmpede mod Syd for Solens knevrende gæster og vandt knebent

The War on Drugs, Syd for Solen, Under Kronen, lørdag 10. juni

Publikum var både mod og med The War on Drugs, da det medrivende amerikanske rockband lukkede årets Syd for Solen sent lørdag.

Munden på fanskaren, eller hvad man nu skal kalde forsamlingen, fik hovednavnet aldrig lukket, men til gengæld lykkedes det af og til at overdøve festivalgæsterne, der havde været selvoptagede tre dage i træk.

Ja, man kan jo bare flytte sig, men åh nej, der står jo bare nogle andre idioter og snakker.

Adam Granduciel var også overraskende snakkesalig i spidsen for The War on Drugs, som leverede et udadvendt og engageret sæt.

Under åben himmel

De var bedst, når de lod guitarerne tale, og selv pladsens spader spillede luftguitar mod slut, hvor ’Under the Pressure’ stak helt af mellem trækronerne.

Pludselig kunne man mærke, man var til rockkoncert. Folk glemte tid og sted. Og sig selv. For en stund.

I forhold til gruppens underligt indelukkede og uforløste besøg i K.B. Hallen længere ude på Frederiksberg sidste år, åndede deres langstrakte og evigt pumpende rocksange betydeligt friere med højt til loftet under åben himmel.

The War on Drugs, der er fra Philadelphia, rockede København i 90 minutter frem til 23.30. Foto: Per Lange

De afdæmpede passager i pragtfulde numre som ’I Don’t Wanna Wait’, ’Strangest Thing’ og ’Living Proof’ havde dog ikke en chance i knevreklubben.

Den anderledes dynamiske ørehænger ’Red Eyes’ så imidlertid ud til at trænge igennem til selv de mest klatøjede af festivalens slingrende fulderikker.

The War on Drugs tangerede kun i glimt det rødglødende niveau på deres mageløse ’Live Drugs’ fra 2020, men mindre kunne gøre det på en aften, hvor selv en lidt tam afslutning med ’Occasional Rain’ var betydeligt mere spændende end at høre på publikum.

Danskernes infantile koncertkultur var om muligt endnu mere ulidelig på NorthSide i sidste uge. Fra onsdag venter heldigvis Copenhell, hvor folk plejer at være voksne, både hvad angår alder og adfærd.

Heavyen på Refshaleøen er jo i øvrigt umulig at overdøve. Hold kæft det bliver en befrielse.

