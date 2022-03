Topband spoleret i København

Rockheltene The War On Drugs gav endnu en uheldig koncertoptræden under frustrerende forhold

The War On Drugs, K.B. Hallen, København, onsdag 30. marts

The War On Drugs er ramt af en københavnsk forbandelse.

Da det amerikanske rockband besøgte Amager i 2017, blev oplevelsen ødelagt i ubrugelige Tap1, og onsdag var de så tilbage i hovedstaden, hvor det ikke gik meget bedre på Frederiksberg.

I K.B. Hallen lød det, som om der var dyner rundt om højttalerne. Enten vænnede man sig til det, eller også blev det en anelse mindre slemt i løbet af den lidt over to timer lange koncert, men dyneløfteri tangerede det aldrig.

Det var snarere dybt godnat.

Ingen kontraster

Der var hverken kontraster eller nuancer i The War On Drugs’ ellers overvældende sound, og mens guitaristen Anthony LaMarca bar mundbind, så skulle man tro, frontmand Adam Granduciel havde et mundbind i munden, mens han sang.

Kun undtagelsesvis formåede nøglenumre som ’Strangest Thing’ og ’Red Eyes’ næsten at trænge igennem det uldne lydbillede. Næsten.

Der var godt fyldt i den restaurerede multihal. I hvert fald indtil folk begyndte at udvandre. Foto: Per Lange

Minsandten om der ikke var livstegn fra publikum under ’Under the Pressure’, men for det meste stod folk bare og stod. Mange gik sågar længe inden, koncerten sluttede. De gik ikke glip af noget.

I perioder var stemningen som til en lydprøve, The War On Drugs åbenbart ikke holdt.

Man kunne hverken mærke eller høre, at traditionalisterne fra Philadelphia er blandt deres generations mest medrivende orkestre, og i forhold til gruppens ekstatiske koncertoptagelse ’Live Drugs’ fra 2020, så fremstod deres uforløste sæt i K.B. Hallen som at feje efter årets fest.

Det var storslået highwayrock i en rundkørsel. Næste gang landevejen fører til København, kan det kun blive bedre. Eller kan det?