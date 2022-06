Topløs jyde amok i København

Fredag er en stor danskerdag på Copenhells mægtigste scene Helvíti, hvor D-A-D og Baest skal underholde i primetime, men om eftermiddagen var der allerede dansk dynamit på festivalens forrygende nye og relativt lille skueplads Gehenna.

Lifesick havde taget turen fra Fredericia, og selvom frontmand Simon Shoshan udtrykte en vis utilfreds med, at broen koster 250 kroner (hver vej!), så var han tydeligvis tilfreds med at stå i spidsen for gruppens hidtil vigtigste koncert.

Jyderne gik til opgaven med uimodståelig jernvilje, så snart fik de forvandlet pladsen til et hvirvlende virvar af strittende djævlehorn og flyvende alkohol.

Der var sågar både crowdsurfere og et sæt krykker i luften en overgang, og med triumferende smil på svedige ansigter fremprovokerede Lifesick flere former for fanpits. Dømt på duften var der også mange armpits.

En forrykt afart

Bandets attituder er noget større end deres sangskrivning i en blandingsgenre, hvor Power Trip har mikset hardcore og thrash med langt mere sønderlemmende effekt, men hold kæft hvor blev der kompenseret med amokagtige entertainerevner.

Skal vi danse? Folket slog sig løs til Lifesick, som spillede 45 minutter fredag eftermiddag. Foto: Per Lange

Lifesick brugte cowboysangeren Eddie Noacks uafrystelige version af kultklassikeren ’Psycho’ som intro, og stemningen tangerede da også det sindssyge, mens halvnøgne mandekroppe klaskede sammen i en forrykt afart af moderne stammedans.

Simon Shoshan havde T-shirten nede i bukserne, men vokalistens indebrændte følelser var helt uden på tøjet.

Midtvejs stod han pludselig i skvulpende hvalpefedt og tatoveringer. Så brølede han:

- Fuck corona! Fuck Putin! Fuck at sidde derhjemme, når man kan være til metal!

Ingen havde tilsyneladende noget at indvende mod de statements.

Billedgalleri af Per Lange