Topløs legende løs i København

Iggy Pop lagde ud med ’Five Foot One’, og høj er han jo ikke, men det bliver ikke større, når vi taler primal og legendarisk punkrock’n’roll.

Det har den ultimative performer bevist utallige gange på dansk grund, så søndag aften i udsolgte Falkoner Salen havde han intet at bevise.

Ikke desto mindre beviste Iggy Pop, at han i en alder af 75 stadig er en søgende entertainer, som da han udgav ’Search and Destroy’ med The Stooges for omtrent 50 år siden.

Klassikeren sluttede koncerten på Frederiksberg med øredøvende eksplosivitet, men forinden var gået halvanden time, hvor en del var mere interessant end vellykket, hvilet man kan sige om meget i amerikanerens karriere.

Ulden og lav lyd

Showet var ikke kun det sædvanligvis frådende frontalangreb fra Iggy Pop, der med udgangspunkt i sit seneste og nærmest jazzede album ’Free’ fra 2019 omarrangerede en lang række klenodier med udbredt brug af blæsersektion.

Nogle gange gik det godt. Andre gange gik det knap så godt.

Verdensstjernen var tilbage i Falkoner Salen, hvor han gav en fænomenal koncert i 2016. Foto: Per Lange

Den første halve time led under ulden og lav lyd, men selv med volumen på 6 er Iggy Pop bedre, end når de fleste andre skruer op på 11.

‘T.V. Eye’ og ‘Death Trip’ manglede bare det sidste, og selv om veteranens unge band spillede med gnist og begejstring, så stod man som så ofte før og savnede det ekstraordinære attak fra frontmandens forhenværende mesterguitarister James Williamson og Ron Asheton.

På en overraskende modig og radikal sætliste faldt især enerverende ’James Bond’ igennem, men titelnummeret fra ’Free’ fungerede som meditativ filosofi fra en mand, der vitterligt fremstod fri af branchens spændetrøje.

Smadret legeme

Iggy Pop har smadret sit legeme i rampelyset gennem årtier og adfærden har efterhånden sat sit præg på oldtimeren, der slæbte sit bentøj efter sig, som var det en indkøbsvogn med defekte hjul.

Ikonets stemme er i langt bedre stand, og hverken sangeren eller hans garvede fanskare sparede på helbredets rester, da ’The Passenger’ og ’I Wanna Be Your Dog’ fyldte salen som en lykkerus.

Iggy Pop smed overtøjet allerede i åbningsnummeret og var karakteristisk topløs med flagrende hud og hår.

Legionæren er heldigvis stadig løs derude, og selvom han er set endnu større, så kunne mindre sagtens gøre det.

Billedgalleri af Per Lange

Fuld skærm