Topløs og bundløs i Royal Arena

Travis Barker kan vitterlig spille trommer.

Bortset fra det var der ikke noget at komme efter, da Blink-182 desværre var på et sjældent danmarksbesøg i Royal Arena.

Trommeslageren måtte tidligere på måneden udskyde bandets europæiske turnépremiere, fordi hans kone, realitystjernen Kourtney Kardashian, havde problemer med sin graviditet.

Travis Barker forsøgte også at give veteranernes materiale nyt liv, men trods rytmeholderens højenergiske kraftpræstation lød repertoiret selvdødt.

Trommeslageren var topløs. Koncertens kvalitet var bundløs.

Aldrende teenagere

Gruppens sange i den selvmodsigende pseudogenre poppunk var enerverende allerede i stilartens kommercielle storhedstid for et par årtier siden.

25 år senere var det umodne drengerøvspjat ikke modnet. Også selvom det blev spillet af mænd på omkring 50.

Mentalt er trioen fra San Diego fortsat teenagere med infantile scenekommentarer om ’patter’, sex med hinandens mødre og en mand med en ’pik’, som guitarist Tom DeLonge og bassist Mark Hoppus så på en kanalrundfart i København dagen forinden.

Gab.

Tom DeLonge blev genforenet med succesgruppen i fjor. Arkivfoto: Amy Harris/Invision/AP/Ritzau Scanpix

I et nostalgisk sæt spillede Blink-182 primært numre fra deres to gamle blockbusters, ’Enema of the State’ og ’Take Off Your Pants and Jacket’, men nærmest alle deres sange lyder ens, så det gjorde ingen forskel, hvor de havde gravet dem frem fra.

Fanskaren i en tæt på udsolgt Royal Arena sitrede af entusiasme. I hvert fald i starten. Langsomt sivede energien, som var showet en træt pruttepude.

Rasende tempo

Travis Barker hamrede dog stadig løs. Musikken var hamrende ligegyldig.

’Happy Holidays, You Bastard’ blev leveret i et rasende tempo midtvejs, men slutningen kunne ikke komme hurtigt nok.

Da det endelig var ved at være forbi, citerede Blink-182 punkikonerne Ramones i ’First Date’. Selv det lød plat.

Travis Barkers trommepodie blev hejst langt over scenen. Han var højt hævet over sine bandkammerater.

Med Blink-182 bliver det bare aldrig andet end tomme tønders buldren.