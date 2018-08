Toprocker svigtet på jysk festival

Alt for få overværede amerikanske JD McPhersons æstetiske opvisning i umanerlig veldrejet rock'n'roll

Tønder er en festival for rootsmusik, og JD McPherson har revet gamle rødder som Chuck Berry, Muddy Waters og Little Richard frem i lyset og genplantet dem i et hjørne af tidens scene, der også kultiveres af kollegerne Dan Auerbach og Jack White.

Asfalten foran Open Air dannede dog en dårlig grobund for amerikanerens råt rockende repertoire, for selvom Tønder for første gang nogensinde har meldt udsolgt af partoutarmbånd, så tog forsvindende få af festivalens 14.000 besøgende plads ved hovedscenen.

Tilsat velsmurt professionalisme og en gnist, der varmede i kulden fredag aften, spillede McPherson og hans blærede band imidlertid som om, de befandt sig i en tætpakket klub med sveden drivende ned ad væggene.

Ingen svipsere

Den afgørende effekt udeblev alligevel i et tempofyldt sæt på fem kvarter, hvor der var forbilledlig twang og intensitet over stilsikre sange som ’Fire Bug’, ’Head Over Heels’ og ’Mother of Lies’, mens svipserne blev i bagagen.

Den 41-årige æstetiker fra Oklahoma dedikerede ’You Must Have Met Little Caroline?’ til sin afdøde landsmand, guitarhelten Link Wray, der er begravet i København.

McPherson er tydeligvis håbløst forelsket i den tidligere rock’n’roll, men hans velturnerede hyldest til alle dem, der kom lang tid før ham, savner emotionel pondus og en dybereliggende nødvendighed.

På overfladen var der ikke desto mindre dømt suverænt klingende underholdning for de få.

Foto: Per Lange