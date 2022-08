Totalt kaos: Hvad laver han?

Det siger en hel del om hiphop, at Chancelor Johnathan Bennett valgte kunstnernavnet Chance the Rapper for at være sikker på, fansene ved, han er rapper.

Efter amerikanerens show på AiaSound kan ingen imidlertid være helt sikker på, hvad han render og laver.

Og render det gør han.

I et vildt kaotisk sæt, der var en halv time forsinket på grund af ’tekniske problemer’, drønede entertaineren rundt i jazz, gospel, soul, ballader, spoken word, pop og naturligvis rap som en prædikant for alle religioner.

På Christiania

Mandens intense tilstedeværelse og uregerlige energi var nærmest stressende, men i forhold til hans danske kolleger på festivalen Hans Philip og Kesi, så var det da befriende, at vi havde at gøre med en gut, der lagde blod, sved og vanvid i sagerne.

Annonce:

- Jeg har før været på Christiania! udbrød Chance the Rapper inden ’Hot Shower’, og det kunne ikke komme bag på nogen.

Chance the Rapper stammer som samarbejdspartneren Kanye West fra storbyen Chicago. Foto: Per Lange

Koncerten var pilskæv, men af og til blev det faktisk muligt at nyde spirrevippens uomtvistelige musikalitet.

‘Blessings’ og ‘Let’s Go on the Run’ var medrivende, og stjernen gav alt i løbet af en vildt fabulerende ‘The Highs & The Lows’.

Midt i det hele dukkede Justin Bieber op. Heldigvis kun på storskærmen.

Chance the Rappers trompetist hedder i øvrigt Donnie Trumpet, og trommeslageren kalder sig Stix.

På en måde gav det hele mening. Og så alligevel slet ikke.

Billedgalleri af Per Lange

Fuld skærm