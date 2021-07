Trælse jyder: Ikke til at holde ud

Carpark North var dybest set frygtelige i Nibe, men trioen virkede effektfuldt på et plørefuldt publikum

Carpark North parkerede turbussen i Nordjylland, da Lyden af Nibes mest tørstige entusiaster var klar til at køre til udpumpning.

En voldsomt beruset kvinde blev ført væk på en båre, mens bandet gik på scenen med et udtryk, man kan fatte, selvom man har været i baren efter det tilbud på shots, hvor man får 50 rør for 900 kroner.

Carpark North tonsede enerverende udover pladsen med svulstige popbaskere, der var klædt ud som sofistikeret elektrorock.

De minder om det finske bidrag til Eurovison, hvis nogen kan huske dem.

Skamløse nok

Ingen i Himmerland kan huske Carpark North i morgen, men de havde ikke glemt teksten til ’When We Were Kids’, ’Renegade’ og ’Human’, så der blev skrålet med på et fuldkommen tonedøvt niveau, mens forsamlingen stod i shotsrør til langt op ad anklerne.

Den storladne ballade ’Håb’ kunne knap nok være under teltdugen, og beskedenhed ligger ligesom ikke til ensemblet.

Carpark North var sidste navn på fredagens program, men Lyden af Nibe fortsætter frem til søndag aften.

De er skamløse nok til at sample børnekor, mens frontmand Lau Højen fik sig selv til at sige, at Nibe havde ’Danmarks bedste festival’.

Det er i hvert fald ikke den værste. Men måske den fuldeste.

Det komplet charmeforladte orkester sluttede med ’Transparent and Glasslike’, og de var dybest set frygtelige. Men det virkede. Lidt ligesom 50 shotsrør.